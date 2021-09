Von Veronika Kügle

Detailansicht öffnen Sind wir grün? Sind Algen Superfood? Ist Biodiesel wirklich öko? Fragen, die mit kunstvollen Installationen in der Muffathalle aufgegriffen werden. In riesigen Fotobioreaktoren etwa wachsen Chlorella-Algen heran. (Foto: Thomas Feuerstein)

Gibt man in Google das Wort "giftiger Zaubertrank" ein, sind unter den ersten Treffern Bilder von grellgrünen Flüssigkeiten, die in einem Totenkopf-Reagenzglas unheilvoll vor sich hin dampfen. Filmliebhaber kennen vielleicht aus der Harry-Potter-Saga das grüne Wappen von Slytherin, auf der man eine gefährlich züngelnde Schlange sieht, hingegen Mozarts fröhlicher Papageno meist im dicht mit grünen Federn besetzten Kostüm über die Bühne tänzelt. Auch in jüdischen und christlichen Kreisen gilt die Farbe Grün eher als Hoffnungsträger denn als Symbol für drohendes Unheil. Ein sattes Waldgrün lässt an unberührte, blühende Natur denken. Kein Wunder, dass Marken momentan "Greenwashing" betreiben, um Nachhaltigkeit zu suggerieren. Die Symbolik der Farbe Grün ist eben vielfältig, ihre Deutung je nach Kontext und Nuancierung wandelbar.

Diese Ambivalenz haben auch die Veranstalter der Reihe "Green" erkannt, die von Dienstag, 7., bis 16. September in der Muffathalle stattfindet. Die monumentalen biotechnischen Installationen und chemische Reproduktion sollen im Spannungsfeld von Kunst, Natur und Wissenschaft die aktuelle Dynamik im Klimaschutz begleiten. "Sampling Color - Farbe vermessen" heißt die zentrale Installation mit Arbeiten von Agnes Meyer-Brandis, Thomas Feuerstein und Adam Brown. Jenseits vom rein Symbolischen versuchen die Künstler,, das "Grün" auf der Ebene der Stofflichkeit zu lesen, erklärt Kurator Jens Hauser. Er beschäftigt sich seit langem mit allem, was grün ist und sieht die Ausstellung an der "Schnittstelle von bildender Kunst, Medienkunst und Performance von Akteuren jenseits des Menschlichen". Das Innere von Thomas Feuersteins "Hydra", von Schläuchen durchzogen, sieht aus wie "ein Hybrid aus Walfisch und U-Boot", beschreibt Hauser die fünf Meter große Skulptur. In seinen riesigen Fotobioreaktoren wachsen Chlorella-Algen heran, die tatsächlich zu Mal-Pigmenten, Biokunststoff, Getränken oder sogar zu Kohle verarbeitet werden können. Wie im Zeitraffer verwandeln sich in "Futur II" die Pflanzenzellen innerhalb weniger Stunden in Kohlenstoff - dieser Prozess würde in der Natur zehntausende Jahre dauern. Agnes Meyer-Brandis beschäftigt sich dagegen mit der Kommunikation von Bäumen, die über große Distanz hinweg Signale austauschen können. Dieses "Internet der Pflanzen", so erklärt Hauser, erfolgt über Geruchsmoleküle. Gemeinsam mit dem Helmholtz-Institut hat die Künstlerin die Komponenten zweier Bäume vermessen und daraus Parfums hergestellt. Besucher können sich hier ein "Geruchs-Kostüm" anlegen und mit Bäumen zu kommunizieren. Einer von ihnen steht in der Ausstellung, der andere im Außenbereich vor der Muffathalle.

‹ › Adam Brown stellt in seinem neo-alchemistischen Live-Labor arsenhaltige Pigmente her. Bild: Axel Heise

‹ › Wie im Zeitraffer verwandeln sich in der Skulptur "Futur II" die Pflanzenzellen innerhalb weniger Stunden in Kohlenstoff - ein Prozess, der in der Natur zehntausende Jahre dauern würde. Bild: Thomas Feuerstein

‹ › Die Algen werden zu Mal-Pigmenten oder Getränken verarbeitet. Bild: Axel Heise Wird geladen ...

Green, Di., 7., bis Do., 16. Sep., Muffathalle, Zellstraße 4, virtueller Ausstellungsrundgang, Mi., 8. Sep. 19.30 Uhr, Green-Symposium, Sa., 11. Sep., 14.00 Uhr, Eintritt frei, www.muffatwerk.de