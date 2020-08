Thierry Geoffroy lässt in seinem "Awareness Muscle Training Center" in der Villa Stuck die Muskeln spielen

Von Evelyn Vogel

Dem Künstler ist es ernst. Und er will, dass die Besucher es genauso ernst nehmen. Wer in den kommenden drei Wochen Thierry Geoffroys "Awareness Muscle Training Center" in der Villa Stuck besucht, wird auf keine Ausstellung im herkömmlichen Sinn treffen. Geoffroy nutzt die Bereitschaft des Hauses, experimentelle Formate zuzulassen: Zusätzlich zu seinen seit vielen Jahren weltweit improvisierten diskursiven "Critical Runs" richtet er dort das neue Format des künstlerischen Training Centers ein. Im Kern ist die Sache so interaktiv wie die Läufe. Und deshalb soll, wer hierher kommt, auch mitmachen. Mit ganzem Körpereinsatz, vor allem aber mit Köpfchen.

Das Auffälligste in der Ausstellung sind die Fitnessgeräte im Erdgeschoss. Die wurden für Geoffroy extra gebaut, ähneln aber jenen im Fitnessstudio. Auf den ersten Blick fühlt man sich also in eine Muckibude versetzt. Allerdings in eine sehr außergewöhnlich ausstaffierte. Die Trainingsgeräte stehen auf Bildteppichen, die von den Auswirkungen des Klimawandel künden: Wirbelstürme, Feuerwalzen, Versteppung, versinkende Inseln, sterbende Korallenriffe und vieles mehr. An den Wänden Neon-, Plexiglas und Spiegelarbeiten sowie weitere Teppiche mit lustigen Strichmännchen à la Trimmy, die an die Trimm-Dich-Pfade der Siebzigerjahre erinnern, mit dafür aber um so ernsteren Slogans, die den thematischen Kern von Geoffroys Anliegen auf den Punkt bringen. Und zugleich wie eine künstlerische Umsetzung der Forderungen von "Fridays for Future" wirken: "Lift your Responsability" steht da oder "Push back the Propaganda" und "Train your active Empathy Muscle". Dass es weder einen Empathie- noch einen Bewusstseinsmuskel gibt, ist klar. Aber eine innere Haltung sehr wohl.

Geoffroy geht es, wie gesagt, um die Interaktivität und um die persönliche Auseinandersetzung der Besucher mit den Themen. Dazu werden er sowie einige "Trainer" die Gäste nicht nur an den Geräten einweisen, sie werden ihnen auch Fragen stellen. Und zwar während des Trainings. Während man sich also an den Geräten abrackert, die Muskeln brennen, der Atem stoßweise geht, wird das Denken herausgefordert. Das Gehirn soll funktionieren, soll besser werden - ganz wie beim Fitnesstraining. Und Geoffroy ist ein gnadenloser verbaler Sparringspartner, fordert immer wieder Antworten auf die gestellten Fragen. Fragen, die teils auf Handlungsfelder zurückgehen, die Münchens Kulturreferent Anton Biebl bei seinem Amtsantritt formulierte. Themen, die ihn wie den Künstler bewegen. Wie hältst du es mit der persönlichen Verantwortung für eine offene Gesellschaft, für Geschlechtergleichheit, fürs Klima, mit den Missständen in dieser Welt? Weltverbesserungsfloskeln können unter dem Eindruck von Geoffroys bohrenden Fragen ebenso schnell zerrinnen wie der Schweiß auf der Stirn.

Der 1961 in Frankreich geborene, in Kopenhagen lebende Künstler wird die 20 Tage der Ausstellung im Zwischengeschoss residieren und alles im Blick behalten. Ausflüchte? Keine Chance. Wer da ist, muss sich einlassen. Das wird, gerade in diesen Coronazeiten, nicht einfach. Den erforderlichen Hygienestandards wird zusätzlich mit bereitgestellten Handschuhen Rechnung getragen.

Zudem hat Geoffroy begonnen, aus täglichen Schlagzeilen im Zwischengeschoss eine weitere Ausstellungskomponente zu konzipieren. Denn sein Anspruch nicht nur an die Besucher ist groß. Auch er selbst fordert sich permanent heraus. Der schlimmste für Thierry Geoffroy anzunehmende Fall wäre deshalb, wenn sich die Besucher nur zu instatauglichen Selfies auf die Geräte setzen würden. Aber da sind Geoffroy und sein Furor vor.

Thierry Geoffroy / Colonel: The Awareness Muscle Training Center, Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Eröffnung Di., 1. Sep., 19 Uhr, Ausstellung von 16 Uhr an zugänglich, coronabedingte Beschränkungen der Besucherzahlen, zu sehen bis 20. Sep., Di-So 11-18 Uhr sowie Fr., 4. Sep., 11-22 Uhr