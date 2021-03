Ludwig I. ließ den Faun 1813 aus dem Besitz der in Not geratenen Familie Barberini in Rom ankaufen und nach München schaffen. Seither ist er in der Glyptothek ausgestellt.

Nach mehr als zweijähriger Sanierung soll die Glyptothek von diesem Freitag an in neuem Glanz erstrahlen. Das Haus wurde technisch aufgerüstet und barrierefrei erschlossen. Die Sonderausstellung wird vorab sicherheitshalber digital eröffnet.

Von Evelyn Vogel

Der Barberinische Faun nimmt's gelassen. In den mehr als 2200 Jahren, seit denen er existiert, konnten Krieg und Belagerung, ein Sturz von der Engelsburg in Rom und der Transport über die Alpen seiner Schönheit nichts anhaben. Und nun also auch noch diese Corona-Pandemie. Als Marmorstatue wäre ihm das Virus natürlich eh nicht gefährlich geworden. Darüber hinaus betrafen die einschränkenden Maßnahmen während des Lockdowns ihn und all die anderen marmornen Schönheiten nicht, weil die Glyptothek, in der er eines der Prachtstücke der Sammlung ist, seit Oktober 2018 wegen Sanierung geschlossen war.

Doch jetzt soll es endlich so weit sein: An diesem Freitag, 26. März, soll die Glyptothek ihre Tore wieder öffnen und Besucher empfangen, wenn - ja wenn der Inzidenzwert es zulässt. Das wird womöglich bis Freitag eine Zitterpartie bleiben. Auch ob und wenn ja wie lange die Museen von einem möglichen erneuten Lockdown betroffen sein werden. Nachdem bereits der ursprüngliche Wiedereröffnungstermin im Oktober 2020 - pünktlich zum 190-Jährigem sollten die Sanierungsmaßnahmen im Museum eigentlich beendet sein - und der dann avisierte im Januar dieses Jahres schon verschoben werden mussten, wäre es natürlich schade, wenn die Wiedereröffnung mit der Sonderausstellung "Bertel Thorvaldsen und Ludwig I." ein weiteres Mal auf Eis gelegt werden müsste. Die Ausstellung zumindest wird an diesem Donnerstagabend, 25. März, um 19.30 Uhr per Live-Stream von Kunstminister Bernd Sibler eröffnet.

Die gut zweijährige Sanierung hat der Erneuerung der Sicherheits- und Brandmeldeanlage, der Heizung und Lüftung, der Sanitärbereiche und Beleuchtung gedient. Auch wurde das Haus endlich barrierefrei erschlossen. Äußerlich wurden einige Fassadenteile ergänzt, im Innenhof werden in Zukunft statt Efeu Rosen ranken und neue Bäume wurden gepflanzt. Außerdem wurden die blind gewordenen großen Fenster zum Innenhof erneuert, so dass die Ausstellungsbereiche nun wieder heller sind und die schönen Licht- und Schattenspiele, die der Lauf der Sonne auf die Wände und Skulpturen im Inneren des Gebäudes zaubern, wieder zu sehen sind. Auch am Faun werden sie vorbeiziehen. Er wird's gelassen nehmen.

Wiedereröffnung der Glyptothek am Königsplatz München, voraussichtlich am Freitag, 26. März, nur mit Zeitfensterticket, Infos unter www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de, Buchung online über München Ticket