"Ich liebe das Holz unwahrscheinlich, weil es eine Wärme hat, eine Ausstrahlung hat, eine Lebendigkeit hat und menschlich einfach angenehm ist", hat Rudolf Wachter (1923 - 2011) einmal gesagt. Am Sonntag, 16. Januar, 20.15 Uhr, steht der Holzbildhauer im Mittelpunkt der "TatOrtZeitAndacht" in St. Paul, einer Reihe des Kunstpastorals im Erzbischöflichen Ordinariat. Anlass ist das Erscheinen einer Werkmonografie und eines Werkverzeichnisses zu Wachters umfangreichem Schaffen. Neben seinen fünf Reliefs "Stationen" in der Apsis der Kirche wird an diesem Abend die Bodenarbeit "Gebrochener Raum V" von 2006 zu sehen sein. Wachter, gelernter Schreiner, studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München, gilt als einer der Erneuerer der zeitgenössischen Holzbildhauerei. Seine Arbeiten waren Teil internationaler Ausstellungen und wurden unter anderem mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet. In der Andacht schließen sich einer kunsthistorischen Einordnung Reflexionen über Wachters Auseinandersetzung mit der Schöpfung an. Die Stimmkünstlerin Bettina Ullrich liest und performt im Zusammenspiel mit Kirchenmusiker Peter Gerhartz an Tasteninstrumenten.

