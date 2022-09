Begleitend zur Ausstellung "Alter & Ego" in der Eres-Stiftung berichten Experten über die Technik im Kampf gegen das Alter.

Die Ausstellung "Alter & Ego" zeigt bis zum 29. Oktober Künstler, die sich mit dem Thema des Alterns in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Ein Gebiet, auf dem sich aktuell auch in der Wissenschaft viel bewegt. Die Möglichkeiten der Robotik könnten das Leben im Alter bald viel angenehmer machen. Sami Haddadin von der TU München berichtet in seinem Vortrag "Schlaue Roboter - Alter und Maschinenintelligenz" über Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Außerdem werden die Techniken "gegen das Altern" immer raffinierter. Der Zellbiologe Thomas Bosch hält einen Vortrag mit dem Titel "Gibt es ein Unsterblichkeits-Gen?" Über die Möglichkeiten der Epigenetik spricht auch die ETH-Professorin Isabelle Mansuy.

Vortragsreihe zur Ausstellung "Alter & Ego" in der Eres-Stiftung Do., 22. September 2022, 19 Uhr; Do., 13. Oktober 2022, 19 Uhr; Mi., 26. Oktober 2022, 19 Uhr