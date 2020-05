Positiv reagiert Münchens Kulturreferent Anton Biebl auf die am vergangenen Donnerstag verkündete Erweiterung des staatlichen Hilfsprogramms für die krisengeschüttelte Kulturszene: "Ich begrüße den staatlichen Rettungsschirm für Kultur, der vor allem Einzelkünstlern, staatlich getragenen und geförderten Bühnen und den Kinos zu Gute kommt", teilt er mit. Ähnlich positiv reagiert Julia Lehner, bis vor Kurzem Kulturreferentin, jetzt zweite Bürgermeisterin Nürnbergs und zudem Beraterin des Ministerpräsidenten in kulturellen Fragen. Sie fühlt sich vor allem durch die spezifische Ergänzung der Unterstützungsformate bestätigt. "In Bayerns zweitgrößter Stadt treibt uns vor allem die Sorge um die freien Akteure der sehr heterogenen Branche um, mit denen ein stetiger Austausch stattfindet und deren akute Bedarfe wir in viele Richtungen kommunizieren", kommentiert sie das aufgestockte Hilfsprogramm, das nun auch Künstler erreicht, die bislang durchs Förderraster fielen.

Nun sei es wichtig, dass diese Hilfen schnell ankommen und die faktischen Berufsverbote in diesen Bereichen abfedern, findet Biebl. Der Münchner Stadtrat habe bereits am 18. März beschlossen, zugesagte Förderungen aufrecht zu erhalten und Einnahmenausfälle der von München geförderten Kulturschaffenden im März und April aufzufangen. "Damit konnten wir die kulturelle Infrastruktur kurzfristig sichern und Zeit gewinnen, um auf die coronabedingten Herausforderungen zu reagieren." Schließlich könne man den kommunalen Kulturbetrieb nicht einfach kurzfristig an- und ausschalten, noch dazu unter völlig veränderten Bedingungen, schreibt er. Theater und Orchester müssten neue Aufführungsformate proben, Volkshochschulen komplexe Programme umplanen, Museen Leihgaben disponieren und Bibliotheken auf kontaktlose Konzepte umstellen. Freilich, die coronabedingten Herausforderungen würden den Kulturbetrieb noch länger begleiten und ein flexibles und innovatives Vorgehen erfordern. "Die Auswirkungen der Krise werden wir dennoch alle massiv zu spüren bekommen. Sie werden die Kulturlandschaft verändern", glaubt Biebl.