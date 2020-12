Von Evelyn Vogel

Geschäftsinhaber geben sich zu Weihnachten meist alle Mühe, ihre Produkte in besonders festlichem Licht und umrahmt von allerhand weihnachtlicher Deko erstrahlen zu lassen. Nicht so Annick Denny. Die Weinhändlerin in Neuhausen pflegt seit Jahren die Tradition, um die Weihnachtszeit herum ihre Schaufenstern zu einer Kunstausstellung umzumodeln. Und das nicht, wie man befürchten könnte, indem sie die Bilder als dekorative Beigabe für edle Tropfen benutzt. Nein, sie überlässt die Bühne ganz und gar der Kunst. Und so füllen auch in diesem Jahr Kunstwerke die Schaufenster von "Vin de Vie", wird Kunst zum Wein des Lebens erklärt.

Normalerweise zeigt Denny in den sechs großen Fenstern das Werk eines Künstlers. In diesem Jahr sind es die von vier befreundeten Künstlern. Christian Wahl hat Agnese Martori, Elke Jordan und Gregor Netzer mit ins Fenster geholt unter dem Motto "Kunst hat ein Zuhause". "Was gerade mit den Künstlern passiert, ist ganz schrecklich", empört sich die kunstaffine Wahlmünchnerin mit französischen Wurzeln. Sie selbst war bislang vom Lockdown nicht betroffen, gilt ihr Laden, in dem auch Feinkost verkauft wird, doch gewissermaßen als systemrelevant. "Ich finde aber, auch Kunst ist systemrelevant für eine Demokratie", sagt Annick Denny. Dass Künstler vom Lockdown so hart getroffen wurden, macht sie ganz rasend.

So sind nun also die großformatigen, fast monochromen Landschaftsbilder und cartoonhaften, seriellen Grafiken von Elke Jordan aus Grafrath neben den zarten und anmutigen "Nekrographien" von Gregor Netzer aus Landsberg zu sehen. Agnese Martoris weibliche Figurationen, oft Badende, die wie vom täglichen Leben der am Ammersee lebenden, gebürtigen Italienerin geprägt scheinen, hängen neben den seriellen, farbintensiven Alpenpanoramen des ebenfalls am Ammersee beheimateten Christian Wahl. Wahls Straßenszenen hingegen sind so präsentiert, als ob sie die Schaufenster tatsächlich verbarrikadieren wollten. Angesichts der dargestellten Straßenschlachten kein schlechter Kniff. Auf die Barrikaden sind die krisengebeutelten Künstler im Lockdown bislang nicht gegangen. Aber etwas mehr Sichtbarkeit kann nie schaden.

Kunst hat ein Zuhause, Christian Wahl, Elke Jordan, Agnese Martori und Gregor Netzer, Vins et Co / Vin de Vie, Donnersbergerstraße 22 / Ecke Schlörstraße, bis Februar, jederzeit einsehbar