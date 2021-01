Von Evelyn Vogel

Wer zufällig an dem kleinen Ladengeschäft am oberen Ende der Theresienstraße vorbeikommt, fragt sich unwillkürlich, was zur Hölle verkaufen die denn da? Und bleibt dann staunend stehen. Zwischen einem Wäldchen aus weißen Birkenstämmen und umgeben von einem zersplitterten Spiegelkabinett öffnet sich der Blick im Raum auf eine Schneelandschaft. Dort strahlt es goldgelb und warm, und auf weiß gestrichenen, aber eher grob zusammengezimmerten Podesten stehen aufwendig ornamentierte Tischleuchten. Das drolligste aber ist das kleine Auslagenschaufenster, in dem zwischen einer weiß ummantelten Astkonstruktion die naturalistische Skulptur eines ebenfalls weißen Ziegenbocks steht und von dort aus die ganze Szenerie beglotzt.

Das Kunstschaufenster "Schwabinggrad", das seit September existiert, ist der Ort der seltsamen Inszenierung, die kurz vor Weihnachten begann mit den Worten: "Eingeschlossen und unzufrieden sehnen wir uns nach Licht und Wärme, haben die Nase voll von diesen irrlichternden Corona Wahnsinnigen auf den Straßen: Wir wollen ihnen nicht begegnen, nicht mit ihnen reden müssen. Aber auch im Kreis der Liebsten wird es eng. Wir wollen raus aus dem Haus, aber niemanden treffen, wir wollen schöne, magische und erhellende Dinge sehen! Kurzum, wir... wollen... zur Ablenkung einkaufen gehen." Gestaltet haben das Fenster, das eben kein Verkaufsfenster ist, der Künstler und frühere Münchner Akademieprofessor Stephan Dillemuth, der schon bei der Eröffnungsperformance installativ am Werk war, und das Duo Kaya, hinter dem sich die Künstlerin Kerstin Brätsch und der Künstler Debo Eilers verbergen.

Die Arbeit zitiert die berühmten Schaufenster auf der 5th Avenue in New York

Die Lampen von Kaya sind entstanden während einer Zusammenarbeit mit der Firma Kartell, die für ihre edlen Designer-Leuchten bekannt sind. Doch Kayas Versionen sind mit lustigen Gesichtern geschmückt, die in jedem Kinderzimmer für Verzückung sorgen würden. Die weißen hölzernen Interieurs wiederum tragen unverkennbar die Handschrift Dillemuths, wie man sie auch aus der Ausstellung im Lenbachhaus vor gut zwei Jahren kennt.

Dass die derzeitige Kunstlandschaft im Schwabinggrad "Bergdorf & Goodman" heißt, kommt nicht von ungefähr. Erinnert sie doch an New Yorks bekanntestes Luxuskaufhaus, dessen spektakulär gestaltete Schaufenster auf Manhattans 5th Avenue immer, aber ganz besonders in der Weihnachtszeit für Gesprächsstoff sorgen. Doch vorm Schwabinggrad sollen die Betrachter sich nicht nach Konsumgütern sehnen. Statt dessen sollen sie mit Kinderaugen verzückt in die Winterlandschaft eintauchen und spüren, dass die Kunst das Herz mehr erwärmt als jede käufliche Warenwelt.

Stephan Dillemuth & Kaya (Kerstin Brätsch & Debo Eilers): Bergdorf & Goodman, Schwabinggrad, Theresienstr. 154, bis 29. Jan., jederzeit einsehbar