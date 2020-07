"Wir sind die ersten, die zumachen mussten und die letzten, die wieder öffnen dürfen", brachte Axel Ballreich das Dilemma auf den Punkt, mit dem er als Vorsitzender des Deutschen Musikspielstättenverbandes Livekomm seit Ausbruch der Coronakrise konfrontiert ist. Die kleinen und mittleren Spielstätten im Musik-, Theater- und Kleinkunstbereich, die weder öffentlich getragen noch institutionell gefördert werden, sind mit am härtesten betroffen, aber bislang kaum gehört. Für sie hat das Bayerische Kunstministerium jetzt ebenso ein Hilfsprogramm aufgelegt wie für Laienmusikvereine. Beides stellte Minister Bernd Sibler am Mittwoch vor, flankiert von Ballreich, Bernd Schweinar, dem Geschäftsführer des Verbands für Popkultur in Bayern, und Thomas Goppel, Präsident des Bayerischen Musikrats und selbst einst Kultusminister. Und irgendwie saß im Geiste auch noch Staatsopernintendant Nikolaus Bachler mit am Tisch, widersprach Sibler doch gleich mehrmals dessen in einem SZ-Interview geäußertem Vorwurf, das Ministerium sei während der Corna-Krise lediglich als verlängerter Arm des Gesundheitsministers aufgetreten.

des Ministeriums verankert und von eigenem Personal betreut werden wird. Vielleicht geht es dann auch auf den Baustellen voran, bei denen Sibler Fragen eher auswich: zu den von der Saalgrößen unabhängigen und damit widersinnigen Publikumsbeschränkungen etwa, oder wie man den freien professionellen Künstlern und Musikern besser helfen kann.