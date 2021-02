Von Michael Zirnstein

Keine Auftritte, keine Einkünfte, keine Perspektive? Die freie Szene trotzt der Corona-Krise mit ihren Mitteln: mit Theater und Tanz. Zum Beispiel Christina Mudra, die mit dem Stück "Der Schlüssel" den grassierenden Verschwörungstheorien eine historische Einordnung entgegenhalten will. Oder Lea Ralfs und Jan Geiger, die in "Lacrimosa 2020" die Trauer aus dem "Jahr der Abschiede" zu einem "zeitgenössischen Requiem" verarbeiten werden. Oder Christine Umpfenbach, die sich mit "What keeps us alive" den zuletzt meist als "Risikogruppe" ausgegrenzten Mitbürgern widmet und sechs Laiendarsteller der Generation Ü70 mit jüngeren Theaterschauspielern auf die Bühne stellt.

Solche Projekte kosten Geld, und die Stadt will es diesen und weiteren Künstlern geben. 160 Anträge auf Förderung für das Jahr 2021 sind im Kulturreferat eingegangen. Davon hat der Kulturausschuss nun für 16 Einzelprojekte, 20 Arbeits- und Fortbildungsstipendien und vier Debütförderungen zusammen 1,2 Millionen Euro bewilligt. Zusammen mit weiteren Unterstützungen sowie der Fortführung der Drei-Jahres-Programme 2019 bis '21 für die Freien Theater (zum Beispiel 160 000 Euro jährlich fürs Tams und je 145 000 für Viel Lärm um Nichts und Teamtheater) wird die Stadt heuer insgesamt 2,5 Millionen Euro für privates Theater und Tanz ausgeben. Diese Sparte wurde von der Corona-bedingten Kürzung des Kulturetats um 6,5 Prozent ausgenommen, seien diese schutzlosen Künstler doch besonders von der Pandemie in ihrer Existenz bedroht.

Aber mehr noch, die Rot-Grüne Regierungskoalition, flankiert von einer großen Mehrheit im Stadtrat, beantragte zusätzliche, zunächst speziell auf die Corona-Krise zugeschnittene Fördermöglichkeiten für die Freie Szene. Das Kulturreferat hat dem Ausschuss nun Möglichkeiten vorgestellt, wie die dafür bereits bewilligten 400 000 Euro zielgerichtet zu verwenden sind. Die üblicherweise eher an sicht- und hörbaren Ergebnissen orientierte Förderung (die derzeit fortgeführt, aber recht flexibel ausgelegt wird, wenn etwa Aufführungen wegen Auftrittsbeschränkungen abgesagt werden) wird also um "produktionsunabhängige" und damit pandemiesichere Unterstützungsmodule aufgestockt. Der größte Teil mit einer Gesamtsumme von 200 000 Euro (Wien macht dafür sechs Millionen Euro locker) fließt in 50 "Corona-Arbeitsstipendien" zu jeweils 4000 Euro. Die Empfänger sollen damit "Arbeitsvorhaben innerhalb eines definierten Zeitraums umsetzen können", also etwa recherchieren, sich vernetzen oder Konzepte entwickeln, ohne ein konkretes Resultat zur Kontrolle vorlegen zu müssen - was wiederum den Verwaltungsaufwand verringert. 50 000 Euro bekommen Initiativen und Institutionen wie etwa Trägervereine von Stadtteilkulturzentren für Qualifizierungsmaßnahmen, Hardware oder Tagungskosten. Ebenso viel fließt in ein Budget zur "unbürokratischen" Hilfe vor allem für Laien-Gruppen in Notlagen. Und Freie Bühnen, die wegen der Pandemie Mehrkosten über die Drei-Jahres-Förderung hinaus haben, können noch einmal 100 000 Euro beantragen, im Einzelfall bis zu 30 000 Euro. "So stärken wir diejenigen, die uns nach den Schließungen vieler Kulturorte wiederum mit Inspiration, Impulsen und Erlebnissen stärken", sagte Kulturreferent Anton Biebl.

Sollte das Virus trotz der Impfaktion länger als gedacht sein Unwesen treiben, zeigt vielleicht die Performance von Christiane Huber, bezuschusst mit 68 000 Euro, einen Weg: Sie setzt sich mit der 500-jährigen Chronik der sagenumwobenen Wundertaten der Schwarzen Madonnen aus Altötting, Czestochowa und dem brasilianischen Aparecida do Norte auseinander und "fragt in einer nahezu vollends aufgeklärten Gegenwart nach der Bedeutung von Wundern".