Das Auge scheint frei im Raum zu schweben und die Keimzelle des Ganzen zu sein. Peter Koglers illusionistische Installation "eyes only" im Kunstschaufenster "Eyes Only" von Caro Jost in der Schellingstraße.

Von Evelyn Vogel

Je länger man hinschaut, um so irritierender wird der Gesamteindruck, um so klarer aber auch ein Detail. Da rasen Spiralen auf den Betrachter zu, wo keine sind. Da wölben sich Rundungen in einem Raum, der aus glatten Wänden besteht. Und in der Mitte formt sich ein Auge, das im Nichts zu schweben und die Keimzelle des Ganzen zu sein scheint. Dass dieses perfekte menschliche Auge nur durch eine Sinnestäuschung seine Vollständigkeit erlangt - gewollt.

In den Sechzigerjahren war Op-Art ein großer Renner. Dann verschwand diese Kunstrichtung ein wenig von der Bildfläche, nur einige große Künstlernamen hielten sich. Doch tot war Op-Art nie. Denn der Mensch ließ seine Sinne schon immer gerne täuschen, wie die Trompe-l'œil- und Lüftl-Malereien belegen. Und nichts anderes sind Op-Art-Kunstwerke. Die sich vielfach wiederholenden, abstrakten Muster - ob auf zweidimensionalen Bildern oder dreidimensionalen Skulpturen - sorgen für irritierende optische Effekte, die überraschen und faszinieren.

Der Wiener Medienkünstler Peter Kogler - unter anderem Professor an der Münchner Kunstakademie - erschafft seit Jahren mit Hilfe von auf Papierbahnen gedruckten, sich wiederholenden Mustersystemen und unter Einsatz von Computeranimationen und Videoprojektionen weit mehr als zweidimensionale Bilder. Er kreiert begehbare, illusionistische Raum-Labyrinthe, die alle, die diese Räume betreten, verwirren, bis die Köpfe schwirren und die Augen flirren.

Nicht betretbar, aber auch ohne dies reichlich illusionistisch ist seine Installation "eyes only", bei der er dank einer mit einem 3D-LED-Ventilator generierten Projektion eines menschlichen Auges den Namen des Kunstraums fast buchstäblich umsetzt. Dieses gleichnamige, knapp zweieinhalb Quadratmeter große Kunstschaufenster "Eyes Only" ist ein Mini-Raum, den die Künstlerin Caro Jost vor sechs Jahren eröffnete, um Künstlern eine kostenlose Präsentation und Kunstareal-Flaneuren rund um die Uhr Ausstellungen und Aktionen zu präsentieren. Damals mit der viel diskutierten Aktion "Gagosian coming soon" - ein kleiner Scoop, weil alle Welt dachte, die Gagosian-Galerie, ein globaler Kunstmarkt-Player, würde nach München kommen. Das Schaufenster hat also schon Tradition. Nun wirkt es wie ein Vorreiter der aktuell boomenden Corona-Präsentationsformen, im Zuge derer allenthalben Auslagenfenster zu Pop-up-Kunstschaufenstern mutieren.

Peter Kogler: eyes only, im "Eyes Only"-Fenster, Schellingstr. 48, bis 31. Dez., Mo-Sa 9-19 Uhr