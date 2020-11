Unübersehbar am Stephansplatz: die Skulptur "Giant of Salt" des Künstlerduos Coderch & Malavia.

Von Evelyn Vogel

Wer schon einmal einen Butoh-Tänzer erlebt hat, wer gesehen hat, wie die Glieder zappeln und auf dem Boden aufschlagen, wie der fast nackte, weiß geschminkte Körper sich windet, das Gesicht sich in leidvollem Ausdruck verzieht, vergisst das so schnell nicht wieder. Großmeister wie Ōno Kazuo, einer der Gründer des Butoh, oder Atsushi Takenouchi faszinierten und faszinieren bis heute mit diesem Ausdruckstanz, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan entstand.

Auch der costa-ricanische Tänzer und ehemaligen Generaldirektor des Nationaltheaters von Costa Rica, Fred Herrera, demonstriert in seiner Show "Giant of Salt" Butoh in einer extremen Form. Seit einigen Monaten nun arbeitet Herrera mit dem spanischen Bildhauerduo "Coderch & Malavia" zusammen. So entsteht derzeit ein Projekt, in dem es um die Wiedergeburt des Menschen nach einer Krisenzeit geht, um den Wiederaufbau einer Gemeinschaft und die Rolle des einzelnen dabei. Nicht ganz unpassend für diese von Corona geprägte weltweite Krisenzeit.

Die 2017 mit dem Reina-Sofía-Preis ausgezeichneten Bildhauer Coderch & Malavia haben die vier Meter große, 1350 Kilo schwere Bronzeskulptur "Giant of Salt" geschaffen, die derzeit am Stephansplatz mehr liegt als steht: auf Kopf und Zehenspitzen, voll durchgebogen, unter extremer Spannung, die Hände halb noch oben gereckt, das Gesicht schmerzverzerrt. Denn um Schmerz geht es beim Butoh, dieser auch "Tanz der Dunkelheit" genanntem Performanceart. Die Künstler wollen durch den verdrehten Körper des Salzriesen auf die Essenz des Lebens hinweisen. Nach einem Fall folgt ein Aufstieg, nach einem Stillstand eine Wiederbelebung.

Bis die in Sicht ist, beherrscht vorläufig ein Salzmann statt dem Weihnachtsmann den Stephansplatz. Denn bis zum nächsten Pink Christmas müssen wir uns noch ein Jährchen gedulden.

Coderch & Malavia: Giant of Salt, Stephansplatz München, bis 15. Dez.; die Ausstellung "Salustiano" von Coderch & Malavia bei Benjamin Eck Projects, Müllerstr. 46, bis 12. Dez., Mi-Sa 13-19 Uhr