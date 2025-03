Von Julia Schriever

Es gibt eine Geschichte, die fällt Hans Panschar gleich ein, wenn er an Schuhe denkt. Als junger Mann machte er eine große Reise, zwei Jahre um die Welt, Asien, Australien, Süd- und Nordamerika. Am Anfang hatte er nur ein Paar Schuhe dabei, aber in Neuseeland entdeckte er in einem Geschäft blaue Lederschuhe, Desert Boots. Er sparte lang, bis er sich die schönen Schuhe endlich leisten konnte. Natürlich trug er sie ab da gerne und viel – unter anderem in seinem Job als Aushilfe in einem Fischrestaurant. Hinten in der Küche passierte es dann: Ein kurzes Versehen, und schon kippte eine Ladung Fischfond auf seine Füße. Die Brühe zog gut ins Leder ein.