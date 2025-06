Montag: Lagebesprechung im Dachgarten

Letzte Besprechung - bei gutem Wetter geht's aufs Dach des „Fat Cat“. Vielleicht lockt ja auch ein traumhafter Sonnenuntergang. (Foto: René Hofmann)

Eine aufregende Woche liegt vor mir. Am kommenden Donnerstag beginnt mit der offiziellen Vernissage die 13. Kulturbiennale ART Haidhausen. 66 Künstlerinnen und Künstler öffnen bis Sonntag die Türen zu 40 Ateliers und Werkstätten im Viertel. Heute startet um 10 Uhr der Aufbau der Gemeinschaftsausstellung in der Jugendkirche. Ich hoffe, es geht flott, denn am frühen Nachmittag treffen wir uns zur Lagebesprechung im „Kloster“ in der Preysingstraße. Es ist und bleibt, vor allem im Sommer, der idyllischste „Straßengarten“ der Haidhauser, auch wenn die Portionen überschaubar sind. Abends besuche ich die zehn Künstlerinnen und Künstler, die heuer zum ersten Mal gemeinsam im 2. und 3. Stock des Fat Cat ihre Werke in Foyers und Ateliers ausstellen werden. Was dann noch zu klären bleibt, besprechen wir bei gutem Wetter bei einem Drink auf dem Dachgarten, vielleicht bei einem traumhaften Sonnenuntergang mit Blick über die ganze Stadt.

Dienstag: Auf zum Filmfest!

Unvergessen: May Warden und Freddie Frinton im Original von „Dinner for One“. Auf dem Filmfest München wird der neue Spielfilm „Miss Sophie – Same procedure as every year“ gezeigt, eine Art Prequel zu dem Schwarz-Weiß-Klassiker. (Foto: Annemarie Aldag / NDR / dpa)

Ruhe vor dem Sturm! Diesen Tag habe ich mir für letzte Vorbereitungen in meinem eigenen Ladenatelier, dem „Werklicht“, reserviert. Unter dem Titel „Freeze“ stelle ich dort ab Freitag Fotoarbeiten aus, die in den verschiedensten Phasen einer Bewegung eingefroren sind. Ich hoffe, ich schaffe es abends aufs Filmfest, um mir „Miss Sophie – Same procedure as every year“ anzuschauen. Das Prequel dieses zeitlosen Silvester-Klassikers stellt die spannende Frage, wer eigentlich die Herren sind, die da mit am Tisch sitzen? Die fiktionale Erzählung springt zurück in die Jugendjahre der Jubilarin, als sie gezwungen war, aus finanzieller Not zu heiraten und fünf reiche Junggesellen in ihr Schloss einlädt. Stets– und ebenfalls hoffnungsvoll – an ihrer Seite: ihr Butler James.

Mittwoch: Kulturstrand genießen

Sommersonne am Kulturstrand und später ein Konzert - so lässt sich der Abend vor der Eröffnung aushalten. (Foto: Stephan Rumpf)

Nach letzten Besorgungen schau in auf einen sensationellen Espresso beim Grenzgänger am Bordeauxplatz vorbei, einer der besten Kenner der Kaffeebohnen samt ihrer Verarbeitung. Um 18 Uhr treffen sich alle Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin der ART Haidhausen, Eva Sperber, zur inoffiziellen Radltour, um sich gegenseitig in den Ateliers besuchen und kennenlernen zu können. Später am Abend will ich dann gern nur noch „zuhören“ und den Abend beim Hofkonzert von Peter and the Lost Boys am Kulturstrand ausklingen lassen. Die Münchner Band verbindet Folk, Bluegrass und Indie zu einem einzigartigen Sound, der an Mumford & Sons, The Avett Brothers und Simon & Garfunkel erinnert. Mit Gitarre, Banjo, Geige, Klavier und mehrstimmigem Gesang erzählen sie Geschichten von Freiheit, Sehnsucht und dem Gefühl, in der Welt verloren zu sein.

Donnerstag: Eröffnung am Abend

Die 13. Kulturbiennale ART Haidhausen findet vom 3. bis zum 6. Juli statt. (Foto: ArtHaidhausen)

Vormittags geh ich auf einen gemütlichen Cappuccino in „Nanis Kitchen“ nebenan bei mir in der Wörthstraße 43. Ich mag diese unspektakulären nachbarschaftlichen Besuche in der Hood auf einen Ratsch. Haidhausen ist wie ein Dorf, ich lebe sehr gerne hier und liebe das „Franzosenviertel“. Dann bleiben nur noch wenige Stunden bis zur Eröffnung der ART Haidhausen heute um 19 Uhr in der Jugendkirche in der Preysingstraße 93. Meine Begrüßungsrede muss bis dahin sitzen. Alle Künstlerinnen und Künstler werden anwesend sein und jeweils eine Arbeit zum Thema „Bewegt“ präsentieren. Auf das Thema haben wir uns auch wegen der so bewegenden Zeiten geeinigt. Ich freue mich auf viel Publikum und spannende Gespräche zu den zahlreichen Exponaten aus Malerei, Fotografie, Schmuck, Grafik, Bildhauerei, Illustration und Design.

Freitag: Ateliers und Werkstätten laden ein

Americana-Sound mit der Band "Lost in Bavaria" in Eusers Atelierladen „Werklicht“. (Foto: Franz Kimmel)

Über 40 Ateliers und Werkstätten öffnen heute quer durch Haidhausen ihre Türen und laden zu spannenden Kunstspaziergängen ein! Schon ab 13 Uhr gibt es im ganzen Viertel zahlreiche Mitmachaktionen wie Windlichter oder Pompons basteln, Farbschleuderbilder kreieren, Tanzperfomances, Schnupper-Mal-Kurse, Lesungen und vieles mehr. Die Gemeinschaftsausstellung in der Jugendkirche ist das ganze Wochenende zugänglich und dient gleichzeitig als Infopoint und Anlaufstelle für alle Besucherinnen und Besucher. Den besten Überblick über alle Locations, Vernissagen und Veranstaltungen, samt einer interaktiven Karte, gibt es auf unserer Website: www.art-haidhausen.de. In meinem Atelierladen „Werklicht“ spielen heute Abend meine Freunde von Lost in Bavaria auf drei Gitarren geerdeten Americana-Sound (Wörthstraße 39, 19 Uhr).

Samstag: Führungen durchs „Franzosenviertel“

Start für die erste Führung an diesem Tag ist bei der Kirche St. Johann Baptist am Johannisplatz in Haidhausen. (Foto: Florian Peljak)

Bevor ich heute ab 13 Uhr selbst wieder im Ladenatelier Besucher empfange, radel ich bei einigen Ateliers vorbei für ein kurzes Feedback. Die erste Führung der Haidhauser Kunsthistorikerin Christiane Häsner startet um 13 Uhr am Johannisplatz beim Haupteingang von St. Johann Baptist. Dort stellt der Maler, Pastoralreferent und Jugendseelsorger Raoul Rossmy seine Sakralkunst aus. Die Route führt durch Ateliers im westlichen Franzosenviertel übers Fat Cat und wieder zurück. Die zweite Führung startet um 16 Uhr vorm Haupteingang des Kaufrings am Orleansplatz und führt durch den östlichen Teil bis hinter den Ostbahnhof. Jede Führung dauert etwa zwei Stunden und erzählt viel über die Künstlerinnen und Künstler, deren Werke und über die Geschichte des Quartiers.

Sonntag: Volles Programm

Beim Alpinen Museum ist der Treffpunkt für „Galleggiare“, einer Improviation über das Festhalten und Loslassen. (Foto: Michael Lucan/SZ Photo)

Heute geht es bei der ART Haidhausen schon um 10 Uhr los, unter anderem mit der interaktiven Improvisation über das Festhalten und Loslassen „Galleggiare“ (Treffpunkt unterhalb des Alpinen Museums). Ab 14 Uhr können bei Terra e Mano Schälchen getöpfert werden oder bei Claudia Ziersch in der Handsgallery (beide Pariser Str.) mitgebrachte Kleider oder Broschen repariert werden. Die beiden Führungen um 13 und 16 Uhr können auch heute noch besucht werden. Zum Abschluss lädt das Freie Musikzentrum ab 20 Uhr zur „Live Jazz Drawing Session“ ein, bei der alle mit mitgebrachten Pinseln und Farben oder Instrumenten aktiv teilnehmen können.

Der Fotograf und Lichtkünstler Peter Euser. (Foto: Peter Euser)

Peter Euser kam in Offenburg, am Tor zum Schwarzwald, zur Welt und verbrachte dort die Schulzeit. Nach Lehr- und Studienjahren in Deutschland und USA, kam er über sein Architekturstudium 1985 nach München. Nach kurzer Zeit als Architekt wendete er sich seiner wahren Leidenschaft zu, dem Licht und der Fotografie. Seine Arbeiten entstehen oft in den Grenzbereichen der Genres Architektur, Malerei, Kunst am Bau und Licht. Einige Kirchenbeleuchtungen tragen seine Handschrift. Euser lebt und arbeitet seit 1985 mit seiner Familie in München, aktuell als Lichtgestalter, Fotokünstler und Maler. Seit 2019 organisiert er die ART Haidhausen (vorher „Obacht“), die die große, auch internationale Vielfalt der Haidhauser Künstler für drei Tage präsentiert.