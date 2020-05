Das Kulturleben steht still - zumindest äußerlich. Innerlich, in den Stuben und Köpfen der Künstler geht es natürlich weiter. Die Serie "Kunst der Pause" befragt die Kreativen ohne Bühne. Für die Sportfreunde Stiller antworten der Bassist Rüde Linhof und der Schlagzeuger Flo Weber. Die Münchner Vorzeige-Popband, vor 25 Jahren gegründet, hat sich gerade dem Appell Hunderter Künstler an Ministerpräsident Markus Söder zur Rettung der bayerischen Unterhaltungskultur angeschlossen.

Woran wollten Sie in diesen Tagen arbeiten, wenn durch Corona nicht alles lahmgelegt worden wäre?

Flo Weber: Ich habe das Glück, dass weder eine Tour, noch ein Studioaufenthalt ansteht. In der andauernden stillen Sportfreunde-Zeit habe ich mich ohnehin selbständig und als freier Künstler in meinen vier Wänden der Kreativität hingegeben.

Rüde Linhof: Eigentlich wollte ich gerne im Proberaum Zeit verbringen. Nun bin ich

Kindergärtner, Clown, Lehrer für meine Kleinen. Nebenberuflich bin ich Hygieneartikel-Einkäufer und Vertriebsleiter für Freunde und Verwandte, die sich in Quarantäne befinden.

Was machen Sie jetzt stattdessen?

Flo Weber: Weiterhin gemächlich Lieder schreiben, an Erzählungen arbeiten oder Bilder malen. Und hoffen, dass die wachsende Solidarität diese Krise überdauert.

Rüde Linhof: Mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Menschen begebe ich mich an die Frühlingsluft. Ich telefoniere viel mit Freunden, wir checken gegenseitig die Lage. Des Weiteren habe ich viele Bücher, die ich schon immer lesen wollte. Die Gitarre hilft auch.

Was hilft Ihnen gegen triste Gedanken in diesen Tagen?

Flo Weber: Noch hilft das gute Wetter, um die frische Luft inmitten seiner Familie genießen zu können. Die gestalterische Auseinandersetzung mit sich selbst ist man als Künstler gewohnt, der Verzicht auf Sozialkontakte könnte als erstes nerven.

Rüde Linhof: Alte, fast schon dem Flohmarkt nahe Brettspiele werden wieder aus der Kiste gekramt, mit Büchern sind wir eingedeckt, da können lange Lesenachmittage kommen, und klar: Es gibt noch die Flimmerkiste. Und bevor man rostet: Liegestütz, Klappmesser, Sonnengruß und dergleichen.

Worauf freuen Sie sich jetzt schon, wenn das kulturelle Leben wieder aufgenommen wird?

Flo Weber: In erster Linie hoffe ich, dass die kulturellen Betriebe wie auch alle anderen überleben, um schnell wieder genutzt zu werden. Mein dienstäglicher Soccer5-Kick fehlte schon nach einer Woche, das wird eine Freude, auf Kumpels und alten Ehrgeiz zu treffen. Wichtig nun aber, dass wir uns alle so still und bedächtig verhalten, dass eben die öffentlichen Tätigkeiten wieder ohne Besorgnis aufgenommen werden können.

Rüde Linhof: Damit beschäftige ich mich noch nicht. Ich merke dass dieser Stillstand so vieles in sich trägt, was ich verarbeiten muss. Ich hoffe, diese Erfahrung lässt uns die andere Normalität und all unsere Freiheiten wieder mehr mit all ihren Werten schätzen.

Haben Sie einen besonderen CD-, Buch-, Musik-, Streaming-, Handarbeits-Tipp für all uns Stubenhocker wider Willen?

Flo Weber: CD: Enno Bunger, "Was berührt, das bleibt". Bücher: Kent Nerburn, "Nicht Wolf, nicht Hund". Tijan Sila, "Die Fahne der Wünsche". Florian F. Scherzer, "Neubayern". Streaming: Tin Star (mit Tim Roth) oder einfach "Monaco Franze" zum hundertsten Mal als ziemlich geil beurteilen. Handarbeit: Coverbilder von Drei-Fragezeichenkassetten nachmalen.

Rüde Linhof: Ich habe mich gerade zu dem Film "Tropical Thunder" einfach nur kaputtgelacht. Ein Tolles Lied von Buffalo Springfield: "For what it's worth". Und ein tolles Buch für diese Zeit ist das "Tagebuch der Anne Frank". Ich finde es schön, dass wir aus diesen Erfahrungen eine Menge Klarheit ziehen können. Anne Franks Tagebuch setzt mich da in ein gutes Bild und in einen interessanten Kontext. Wie werden wir all das, was passiert, sehen? Wird es eine gute Geschichte sein, die wir uns darüber erzählen? Was für Schlüsse werden wir daraus ziehen? Ich glaube, wir müssen jetzt schon anfangen, das zu denken, damit es nicht wieder irgendwelchen Idioten gelingt, ein wichtiges Thema unserer Zeit zu kapern.