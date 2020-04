Das Kulturleben steht still - äußerlich. In den Stuben, Köpfen und auf Bildschirmen aber geht es weiter. Die Serie "Kunst der Pause" befragt die Musiker ohne Bühne, die Dirigenten ohne Orchester, die Schauspieler ohne Theater darüber, was sie eigentlich jetzt tun. Statt auf der Bühne der Kammerspiele zu stehen, wie etwa in "Die Räuberinnen", ist Julia Riedler, 30, nun auch zuhause.

SZ: Woran wollten Sie in diesen Tagen arbeiten, wenn durch Corona nicht alles lahmgelegt worden wäre?

Julia Riedler: An "Olympia 2666", nach dem Roman von Roberto Bolaño, einer 24-Stunden-Theateraufführung in der ganzen Stadt, von verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren inszeniert. Das Publikum soll von Station zu Station fahren, überall würde es einen Einblick in das Buch "2666" bekommen. Absolut nicht coronatauglich. Das wäre meine erste Regiearbeit, gemeinsam mit Anna Gschnitzer, wir hätten in einem Schießstand in Allach was gemacht. Es ist noch nicht entschieden, was davon stattfinden darf. Ich fühle mich wie in einem komischen Wartesaal, bei dem man nicht weiß, auf welchen Arzt man eigentlich wartet.

Was machen Sie jetzt stattdessen?

Die einen frischen ihre Chinesischkenntnisse auf und töpfern um die Wette, andere liegen bis 18 Uhr im Bett. Alles ist okay. Es geht darum, dass wir versuchen, zu überleben. Ich denke zu viel nach. Ich muss mich eher vor der eigenen Ohnmacht retten und versuch vor allem, meine Freunde zum Lachen zu bringen, das ist gerade das Sinnvollste.

Was hilft Ihnen gegen triste Gedanken in diesen Tagen?

Mir hilft Spazierengehen. Nicht bei mir im Viertel, da laufen oft Männer auf dem Bürgersteig mit der Haltung rum: "Die anderen werden sich schon um den Zwei-Meter-Abstand kümmern", ich bin da nur am Slalom machen. Es bieten sich Friedhöfe an, die sind oft nicht so voll. Auch Fahrradfahren ist total schön, weil man das Gefühl hat, man kann kurz überwinden, was los ist, allein durch die Geschwindigkeit. Ich wünsche mir, wieder in die Weite zu kommen und hoffe, dass die Grenzen bald wieder offen sind.

Was läuft besser, als befürchtet?

Kochen. Ich wusste nicht, dass ich mit Ottolenghi-Rezepten umgehen kann. Und die Ensembletreffen. Wir hatten selten so harmonische Treffs wie gerade über Videokonferenz.

Wie kann Theater über das Internet funktionieren?

In der Ensembleversammlung, reden wir viel darüber. Ich glaube, Theater kann grade einfach nicht funktionieren: Theater ist die Versammlung zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Aber ich sehe auch die Chance, herausgefordert zu werden, sich mal zu hinterfragen und das Medium Internet ernst zu nehmen, das wurde gern mal belacht. Bei unserer Live-Cam-Performance von "Yung Faust" hatte ich einen Moment mit Annette Paulmann, eine Liebesszene, da war ich ihr total nah. Da war es kurz egal, dass wir überhaupt nicht zusammen auf der Bühne standen. Wir trafen uns in einem alten Goethetext in der neuen Form, da hab' ich Gänsehaut bekommen.

Womit werden Sie auf keinen Fall jetzt anfangen?

Bei allem, was man jetzt tun könnte: Im Endeffekt mache ich wenig davon. Klar hätte ich Lust, jetzt viel zu lesen und zu streamen, ich hab' aber keine Ruhe dafür. Weil die Zeit, die da ist, die haben wir uns nicht selbst ausgesucht, daher ist es schwer, über sie selbstbestimmt zu verfügen. Ich finde es daher voll okay, wenn man grade nicht kreativ ist und keine To-Do-Liste abarbeitet.

Worauf freuen Sie sich am Meisten, wenn wieder Normalität einkehrt?

Ich vermisse das Spielen sehr und freu mich drauf, mit Publikum zu sein, mit ganz vielen Menschen im selben Raum zur selben Zeit. Ich freu mich auch, wieder in Bars zu gehen. Cocktails gemixt zu kriegen von Leuten, die sich auskennen, ganz nah mit anderen gedrängt an der Theke. Ich hab' Sehnsucht nach dem Exzess der Nähe.