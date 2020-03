Das Kultur- und Sozialleben steht still. Zumindest äußerlich. Innerlich, in den Stuben und Köpfen der Künstler, geht es weiter. Die Serie "Kunst der Pause" befragt die Kreativen ohne Bühne, die Dirigenten ohne Orchester, die Kuratoren ohne Galerien, was sie nun tun. Ingrid Lohaus ist seit zehn Jahren Direktorin der 1968 gegründeten Münchner Galerie Rüdiger Schöttle. Der Kunstmarkt befindet sich durch Globalisierung und Digitalisierung schon seit Jahren im Umbruch, jetzt wird seine Zukunft durch die Corona-Epidemie noch unwägbarer.

Woran wollten Sie in diesen Tagen arbeiten, wenn durch Corona nicht alles lahmgelegt worden wäre?

Ingrid Lohaus: Wir wären auf der Art Basel Hong Kong gewesen und hätten neue Werke von Janis Avotins, Thu van Tran, Thomas Ruff und dem Chinesischen Maler Ma Ke gezeigt. Diese sind nun lediglich in unserem Online Showing Room und dem der Art Basel zu sehen. Wir hätten die seit fünf Jahren kontinuierlich wachsenden Kontakte zu unseren Sammlern, den Institutionen und Künstlerinnen im asiatischen Raum weiter gepflegt und Ausstellungen besucht. Allerdings stand die diesjährige Reise nach Hong Kong bereits vor der Coronakrise aufgrund der Massenproteste gegen die Peking-nahe Administration der Sonderverwaltungszone auf dem Prüfstand.

Was machen Sie jetzt stattdessen?

Nun versuchen wir, die Kontakte im Home-Office online und per Telefon zu pflegen. Anfragen zur aktuellen Ausstellung mit Stephan Balkenhol werden nun schriftlich und mündlich beantwortet. Nebenbei ist auch noch das "Homeschooling" meiner Tochter zu begleiten, die von ihren Lehrern individuelle Aufgaben erteilt bekommt, da die offizielle Internetplattform "Mebis" vollkommen überlastet ist. Die Galerie ist geschlossen, die geplanten Ausstellungen mit Helene Appel und Thu van Tran sind bis auf weiteres verschoben. Es bleibt mehr Zeit, um sich mit neuen Werken zu beschäftigen, wie etwa dem Entwurf eines neuen 3D-Teppichs von Goshka Macuga, der im Sommer gezeigt werden soll. Es ist gerade jetzt wichtig, nach vorne zu schauen und nicht im Nichtstun zu erstarren.

Was hilft Ihnen gegen triste Gedanken in diesen Tagen?

Die Liebe! Musik auflegen und tanzen! Freunde anrufen!

Worauf freuen Sie sich jetzt schon, wenn das kulturelle Leben wieder aufgenommen wird?

Natürlich auf Ausstellungs-, Kino- und Theaterbesuche und auf Abendessen mit Freunden.

Haben Sie einen besonderen CD-, Buch-, Musik-, Streaming-, Handarbeits-Tipp für all uns Stubenhocker wider Willen?

Jetzt ist eine gute Gelegenheit, wieder einmal das Bücherregal zu entstauben und Klassiker wie "Tod in Venedig" oder die Lieblingslektüre "Machines Like Me" (Ian McEwan) erneut zu lesen. Aber online passiert gerade enorm viel, kreative Ideen sind gefragt. Das Dokfest München 2020 wird auf Grund der Coronakrise nun online stattfinden. Und es gibt sehr viele interessante Podcasts zur Kunst: https://kunstgeschichte.info/media/kunstgeschichte-im-web-2-0/podcasts/ Darüber hinaus bleibt nun Zeit für Muße und Kontemplation!