Das Kultur- und Sozialleben steht still. Zumindest äußerlich. Innerlich, in den Stuben und Köpfen der Künstler geht es natürlich weiter. Kreativität kann man zum Glück nicht einfach so ausschalten. Die Serie "Kunst der Pause" befragt die Kreativen ohne Bühne, die Dirigenten ohne Orchester, die Kuratoren ohne Galerien, was sie nun tun. Bernhard Maaz ist der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung und damit der Leiter der Münchner Pinakotheken, der Sammlung Schack, der Sammlung Brandhorst und von elf auf ganz Bayern verteilten Staatsgalerien von Aschaffenburg bis zum Tegernsee. Sein Alltag ist üblicherweise nicht nur verbunden mit vielen internationalen und bayernweiten Reisen; kaum ein anderer Münchner Museumsdirektor spricht im Laufe eines Jahres auf ähnlich vielen Fachsymposien, geschweige denn eröffnet einer ähnlich viele Vernissagen.

Woran wollten Sie in diesen Tagen arbeiten, wenn durch Corona nicht alles lahmgelegt worden wäre?

Bernhard Maaz: Der Kalender erinnert mich täglich und stündlich daran, ich wäre nach Wien, Berlin und Frankfurt zur Veranstaltungen und Arbeitsgesprächen gereist und hätte den Normalbetrieb des Museums weiter begleitet. Und wir wären mit dem Pinakotheksverein ausgerechnet in Bergamo und Brescia gewesen. Nun ist vieles vertagt und anderes telefonisch oder per Mail bearbeitet.

Was machen Sie jetzt stattdessen?

Wir haben einen Krisenstab etabliert, die interne und externe Kommunikationsstrategie aktualisiert, Einzelarbeitsplätze und Zweierteams definiert, und nun arbeiten wir weiter an den kommenden Projekten, an Forschung, Verwaltung, Digitalisierung. Es ist ja nur der Aufsichtssektor lahmgelegt. Der Rest der Belegschaft arbeitet mit unveränderter Verantwortlichkeit, der gebotenen "sozialen Distanz" und dem Bewusstsein, dass unsere Ziele dieselben sind wie immer: Kunstwerke bestmöglich erhalten, erforschen, vermitteln. Für das letztgenannte Thema erörtern wir gerade, wie das mit dem einen Mitarbeiter, den wir dafür haben, intensiviert werden kann; auch dafür sehen wir konkrete Wege.

Was hilft Ihnen gegen triste Gedanken in diesen Tagen?

In diesen Tagen freue ich mich mehr denn je zuvor, dass es in enger Zusammenarbeit mit Jan Bilz aus der IT-Abteilung gelungen ist, innerhalb des vergangenen Jahres zwei grundlegende digitale Werkzeuge bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen einzuführen. Sie ermöglichen in den Arbeitsabläufen jetzt etwa Konferenzschaltungen und zeitgemäße Work-flows. Die Software "Teams" und "Office 365" machen uns umfassend digital kommunikationsfähig, auch wenn wir teils vorbeugend und teils aus den ohnehin bekannten Gründen wie Kita-Schließung und Quarantäne viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor Ort oder in Einzelbüros haben. Darüber bin ich wirklich glücklich! Was uns alle auch trägt? Dass wir den starken Zusammenhalt der Belegschaft fühlen. Und für mich persönlich: Ich schreibe jeden Abend an einem Projekt ein bisschen weiter, das ist wie das Gebet eines Mönches in seiner Zelle, geradezu wohltuend.

Worauf freuen Sie sich, wenn das kulturelle Leben wieder aufgenommen wird?

Ich bin fest davon überzeugt, dass man erst nach der Krise weiß, wie elementar wichtig alle Formen der Kultur sind. Live-Musik, Tanz, Museum unterliegen jetzt massiven Einschränkungen, aber man kann ins Digitale ausweichen, und man kann lesen. Ich wünsche uns allen, dass das gesamte Spektrum dann als ein Angebot an die Gesellschaft wieder wahrgenommen wird und die Menschen noch deutlicher wissen, welchen zwischenmenschlichen, sozialen und Bildungswert diese Einrichtungen haben.

Haben Sie einen besonderen CD-, Buch-, Musik-, Streaming-, oder Handarbeits-Tipp für uns Stubenhocker wider Willen?

Bach-Kantaten in der Einspielung von John Eliot Gardiner, das ist eine Art von Grundnahrungsmittel der Seele, gibt's auch online. Und unbedingt lesen, Dörte Hansens tiefsinniges Buch "Mittagsstunde", und jeden Tag ein Gedicht aus "Mein Europa" von Michael Krüger, dem wir die besten Wünsche und Grüße senden!