Dan Flavins Lichtinstallation "Ohne Titel (For Ksenija)", eine Schenkung Heiner und Philippa Friedrich, New York, im Andenken an ihre Eltern Erika und Harald Friedrich und Dominique und John de Menil, ist derzeit wieder im Kunstbau des Lenbachhauses zu sehen.

Das Lenbachhaus lädt ein zu einem Lichtbad in der Installation "Untitled (for Ksenija)" des amerikanischen Künstlers Dan Flavin.

Nicht nur, aber gerade wenn das Licht draußen eher spärlich vorhanden ist, empfinden die Betrachter so einen Lichtraum wie den von Dan Flavin im unterirdischen Kunstbau des Lenbachhauses besonders intensiv. Die Bänder aus Leuchtstoffröhren in den Farben Grün, Blau, Gelb und Rot erzeugen Farbprojektionen auf Boden, Wänden und Einbauten. Das farbige Licht wirkt aber auch auf die Körper der Besucherinnen und Besucher, die sich wie in einem Lichtbad durch den Raum bewegen. Der amerikanische, 1996 gestorbene Künstler Dan Flavin, der als einer der bedeutendsten Vertreter der Minimal Art galt, versah den 1994 entstandenen Kunstbau für die Eröffnungsausstellung mit der Installation "Untitled (for Ksenija)". Mittlerweile wird die Lichtinstallation schon zum achten Mal an diesem Ort gezeigt (bis 30. Januar) - und ist immer wieder eine lichte Wohltat.