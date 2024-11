Von Jürgen Moises

Um eine Ahnung davon zu bekommen, welche Verehrung die niederländische Malerin Rachel Ruysch zu ihren Lebzeiten erfuhr, schlägt man am besten in dem Buch „De nieuwe Schouburg“ von Johann van Gool von 1750 nach. Darin porträtiert der Schriftsteller neben anderen bedeutenden Künstlern auch die 1664 in Den Haag geborene und 1750 in Amsterdam im hohen Alter von 86 Jahren gestorbene Ruysch. Schon das Porträt allein war damals für eine Künstlerin eine Besonderheit. Aber die danach folgenden Lobgedichte toppen noch einmal das Ganze. Als „geniale Kunstheldin“, „Hollands Kunstwunder“ und „unsterbliche Minerva“ wird Ruysch gefeiert. Ein Ruhm, der heute doch etwas verblasst ist. Deshalb werden jetzt auch zahlreiche kunstbeflissene Leser fragen: Wer ist Rachel Ruysch?