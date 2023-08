Wirtschaftliche Lage:Flughafen München stoppt alle Kunstprojekte

Von Evelyn Vogel

Wer in jüngster Zeit den Münchner Flughafen genutzt hat, kam nicht umhin zu bemerken: Am Airport ist wieder was los. Auch die von der Flughafengesellschaft veröffentlichten Mitteilungen belegen dies. Der Flughafen in München bleibe "auf Erholungskurs" heißt es da und "mit dem aktuellen Fluggastvolumen erreicht der Flughafen München rund 70 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019". Es geht also wieder aufwärts an Deutschlands zweitgrößtem Airport.