Mehrere Hundert Anhänger der "Querdenker"-Szene wollten am Sonntagabend erneut in der Ludwigstraße gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstrieren. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gab dem Eilantrag des Veranstalters am Sonntag in Teilen statt. So durften die Demonstranten zwar nicht wie geplant durch die Münchner Innenstadt laufen, das hatte bereits das Kreisverwaltungsreferat (KVR) wegen der Gefahr von Infektionen über einen größeren Raum verboten. Dafür durften die Demonstranten aber ihre Kundgebung stationär in der Ludwigstraße vor dem Gebäude des Verwaltungsgerichtshof abhalten. Auch bei der Dauer der Demonstration kam der Verwaltungsgerichtshof den Veranstaltern entgegen: Sie durften trotz der gültigen Ausgangssperre um 21 Uhr bis 22 Uhr demonstrieren. Das KVR hatte die Kundgebung nur bis 20 Uhr genehmigt. Das Gericht begründete die längere Genehmigungszeit mit der überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit. Schließlich seien auch Menschen von der Ausgangssperre befreit, die nachts beruflich unterwegs sein müssten.