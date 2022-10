Ein eingesperrter Kunde hat am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz in der Sendlinger Straße ausgelöst. Die Beamten waren zunächst von einem Einbrecher ausgegangen, als sie den Alarmruf aus einem Geschäft erhielten und drinnen einen Mann sahen. Da dort auch Messer verkauft werden, wurde die Straße gesperrt und der Mann auf die Altstadt-Wache gebracht. Dort mussten erst Verständigungsprobleme gelöst werden, weil der gebürtige Georgier weder Deutsch noch Englisch sprach. Später stellte sich heraus, dass das Personal in der Mittagspause war und ihn versehentlich eingesperrt hatte. Den Alarm hatte er ausgelöst, als er an der Tür rüttelte.