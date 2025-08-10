Jüdische Kultur hat es gerade nicht leicht, schnell wird alles vermengt, der Krieg in Gaza, der Hunger, das Leid der Menschen dort und auf der anderen Seite Juden, die in Deutschland leben, ihre Kultur weiterleben und weitergeben wollen und sehr, sehr wenig von Netanjahus Expansionpolitik halten.

C. Bernd Sucher, Autor und inzwischen Vorstandsvorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München, erfand vor drei Jahren die Kulturwoche im Kloster Seeon, genannt „Suchers Seeoner Leidenschaften“, deren Kulmination auch dieses Jahr ein Festgottesdienst höherer ökumenischer Art ist: Am Sonntag, 17. 8., trifft um 9 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche St. Lambert Katholisches auf Jüdisches, musikalisch begleitet von den Regensburger Domspatzen, der Bratschistin Christina Biwank und der Jugendblaskapelle Seeon.

In der Tagen davor wird Biwank, Solobratschistin der Dresdener Philharmoniker, ein Konzert mit unter anderem einem Stück der jüdische Komponistin Ursula Mamlok geben (15. 8.). Am 14. 8. gibt es einen Abend über die jiddische Sprache und ihre Spuren im Alltag. Geseire, meschugge, Schlamassel? Alles jiddisch!