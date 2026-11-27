„Was macht die Kunst?“ Klingt wie die saloppe Variante von „Wie geht’s?“ oder „Was gibt’s Neues?“, ist aber ein Prachtbeispiel für die Wirkmächtigkeit klassischer Literatur. Gut 250 Jahre ist es her, dass Lessings Prinz Hettore Gonzaga in „Emilia Galotti“ dem Maler Conti besagte Frage stellte, die sich bis heute als geflügeltes Wort gehalten hat. Contis Antwort („Prinz, die Kunst geht nach Brot“) hat es dagegen nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft, und wie es der Kunst, der Kultur und all den Kreativen im Land nun so geht, das ist eine derart gewaltige Frage, dass sie auch nach dreistündiger Erörterung des 3. Kultur- und Kreativwirtschaftsberichts der Landeshauptstadt München nicht zur Gänze beantwortet werden kann. Knapp und platt zusammengefasst lautet die Antwort womöglich: Die einen sagen so, die anderen so.