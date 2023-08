Von Barbara Hordych

Die Ferien haben gerade begonnen, draußen scheint die Sonne - und trotzdem drängen sich drinnen an diesem Sonntagvormittag im Probenraum der Kulturwerkstatt in Kaufbeuren 16 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, um in einem Rap-Battle gegeneinander anzutreten, angefeuert von ihren jeweiligen Anhängern. "Du packst dir an den Sack und greifst ins Leere" rappt Roxy alias "Oberharte Spackenfresse", die Crowd johlt begeistert. Jetzt tritt Paula Rieger in den Kreis, "mega nice" lobt sie die jungen Darsteller, "tolle Energie".