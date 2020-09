Von Jürgen Moises

Als nach dem siebten oder achten Abschiedsfest klar war, dass es mit dem Import Export in der Goethestraße nach drei Jahren nun doch zu Ende gehen wird, luden Michael Schild, Tuncay Acar und Karnik Gregorian am 9. Mai 2013 zu einem Aktionstag "Traumhausbau" ein. Dort in dem ehemaligen, genauso wie das damals benachbarte Café Gap längst abgerissenen Laden durften alle Interessierten ihr "neues Import Export" bauen. Das Ergebnis, eine Art überdimensionierte Villa Kunterbunt aus Bananenkisten, Knetfiguren und Discokugel, wurde öffentlich ausgestellt. Die gesammelten "Visionen" konnte man zusätzlich auf kleinen Fähnchen lesen. Darauf standen etwa fünfzehn oder sechzehn Dinge, wie "Kultur- und Veranstaltungsräume", "Tagesgastronomie" oder "Platz für Theater".

"Bis auf zwei", gemeint sind eine Radiostation und eine Übernachtungsmöglichkeit für Künstler, "konnten wir hier alles verwirklichen". Das sagt Michael Schild heute, und dass er vor kurzem die alten Fähnchen im Keller des neuen Import Export wiedergefunden hat. Dieses hat seit 2014 in einer ehemaligen Schlosserei auf dem Kreativquartier an der Dachauer Straße seinen Ort. Und weil der Vorgänger im Juni 2010 eröffnet wurde, gilt es dort nun "10 Jahre Import Export" zu feiern. Das geschieht von Mittwoch an mit einem viertägigen, sehr bunten Jubiläumsprogramm. Dazu gehören Konzerte von Drahthaus, Lovebrain and Discotäschchen, Orwa Saleh & Basma Jabr, Inga oder Evi Keglmaier. DJs wie Lily Lillemor und Dr. Getdown legen auf, und am abschließenden Samstag findet ein "Import Export Superjam" statt.

Das alles wird, so wie alle Veranstaltungen der vergangenen Corona-Tage, draußen im Hof, auf dem Spiegelplatz laufen. Dass es den gibt, das habe sich als großes Glück erwiesen, sagt Oliver Kaye im selbigen bei schönem Wetter. Konnten sie durch das "sehr gut aufgenommene" Open-Air-Programm mit wunderbaren Konzerten von Embryo oder Fehler Kuti doch so einiges auffangen. Auch dass sie für Teile ihres Kultur- und Kinderprogramms städtische Projektförderung bekommen, habe in der Corona-Dürre sehr geholfen. Ein Problem, das gibt es dennoch: das Wetter. Und dann ist da die Frage, wie es von November an weitergeht. Für den Mittagstisch haben sie den Innenraum erst vor ein paar Tagen Corona-tauglich für etwa 40 Besucher eingerichtet. Ob das dann auch mit den Veranstaltungen dort funktioniert?

Detailansicht öffnen Sich an veränderte Zeiten anpassen, daran ist man im Import Export gewöhnt: Eine Open-Air-Darbietung in diesem Sommer. (Foto: Kunstzentat, Import Export)

Aber wie formuliert es Oliver Kaye, der seit viereinhalb Jahren dabei ist und von Michael Schild die Aufgabe des "Überblick-Behalters" übernommen hat: "Wir haben immer einen Weg gefunden." Und aktuell seien sie auch schon an Alternativlösungen dran. Das "Möglichmachen", das ist vielleicht tatsächlich das, was sie im Wesentlichen dort im Import Export betreiben. Das war schon im Bahnhofsviertel so, wo das bis heute vom gemeinnützigen Kunstzentrat e.V. getragene Import Export 2010 aus einem Projekt der Kammerspiele ("Munich Central") hervorging. Dort sammelten sie bei einem wöchentlichen "Jour fixe" die Wünsche und Bedürfnisse von Anwohnern und Künstlern ein, um darauf mit ihrem Programm zu reagieren. Und auch heute sei es ihnen wichtig, ihre Nachbarn mit "ins Boot zu holen".

Ein "soziokulturelles, urbanes Bürgerhaus". So nennt Michael Schild, der zuvor von 2001 bis 2010 mit dem "Hofhaus" im Ostallgäu schon einen ganz ähnlichen Kultur- und Veranstaltungsort geleitet hat, das Import Export. Neben ihm und Oliver Kaye gehören Katha Walpoth und Lily Felixberger aktuell zum Kernteam (Tuncay Acar und Karnik Gregorian sind 2015 ausgestiegen, um andere Projekte zu verfolgen). Hinzu kommen etwa 25 feste und freie Mitarbeiter. Gemeinsam organisieren und ermöglichen sie Konzerte, Essen, Partys, Kunst- und Theaterprojekte, Workshops oder Diskussionen. In Zukunft soll auch die kulturelle Bildung eine größere Rolle spielen.

"Wir machen Stadtentwicklung", so fasst Schild einen wichtigen Teil ihrer Arbeit zusammen. Ein weiterer sei es, Freiräume zum Ausprobieren und zum Scheitern zu schaffen. Etwas, das es in einer Stadt wie München unbedingt brauche. Damit hier nicht alles "glatt und durchdesignt" wird. Wie das in Zukunft wird, das ist die Frage. Ein paar Meter entfernt wird gerade aus wuchtigem Stahl die neue Schwere-Reiter-Halle aufgebaut. Daneben stehen die neuen, von November an mietbaren Atelier-Container, und demnächst soll auf der anderen Seite der Wohnungsbau beginnen.

Detailansicht öffnen Ein früheres Konzert der "Damenkapelle". (Foto: Kunstzentrat, Import Export)

Das Kreativquartier verändert sich. So einiges sei heute bürokratischer. Und Kaye sieht die Gefahr, dass dort, wo bisher freie Kunst war, so etwas wie ein "Start-Up-Park" entsteht. Sie selber haben bis 2025 vom Kulturreferat und der Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft als Vermieter Zusagen, hoffen aber, dass es auch danach noch für sie weitergeht. Und man darf das auch für München hoffen. Denn das würde sonst einen seiner letzten kreativen, utopisch-chaotischen Freiräume verlieren.

10 Jahre Import Export, Mi., 9., bis 12. Sep., Schwere Reiter Str. 2h, Programm unter import-export.cc