Entstanden ist der Münchner Südfriedhof im Pest-Jahr 1563, als die innerstädtischen Begräbnisstätten knapp wurden. Deshalb musste man an einen Ort außerhalb der Stadtmauer ausweichen. Von 1788 bis 1868 war der Südfriedhof sogar die einzige Ruhestätte für die Toten aus dem ganzen Stadtgebiet. Bis Ende 1943 wurde dort begraben. Mehr zur Geschichte des Alten Südfriedhofs an der Thalkirchner Straße 17 ist an diesem Mittwoch, 26. August, unter dem Titel "Schönes und Schauriges" bei einer Führung des Münchner Bildungswerks zu erfahren. Start ist um 17 Uhr am Eingang Stephansplatz.