31. Mai 2019, 21:54 Uhr Kulturtipp Peterchens Albtraum

Im neuen Stück des Münchner Theaters für Kinder dreht es sich um gealterte Märchenfiguren und einen ganz besonderen Maikäfer

Eine turbulente Komödie um gealterte Märchenfiguren kündigt das Münchner Theater für Kinder an. An diesem Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, spielen sie im Haus an der Dachauer Straße 46, das Stück "Peterchens Albtraum - auch bekannt unter dem Titel "Der Maikäfer kehrt zurück". Die Ausgangslage: Peter Flieger, der als Kind mit seiner Schwester Anneliese und einem Maikäfer zum Mond geflogen war, ist inzwischen 28 Jahre alt und will heiraten. Als wäre das nicht kompliziert genug, kehrt nun auch noch der Maikäfer zurück.