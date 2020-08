Anfang September bietet die bildende Künstlerin Franziska Wolff in der Villa Stuck einen Mosaik-Workshop für Kinder an

Dass jeder ein Künstler sei, ist eine kühne Behauptung. Womöglich reicht dafür aber schon der unbefangene Blick aus Kindertagen. Hier setzt die bildende Künstlerin Franziska Wolff an und bietet von Dienstag, 1., bis Donnerstag, 3. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60, einen Mosaik-Workshop für Kinder an. Dabei haben die jungen Künstler von sechs Jahren an Gelegenheit, sich mit dieser besonderen Technik kreativ auszudrücken. Außerdem gibt es genug Zeit für Spiele und Geschichten, für die auch der Garten zur Verfügung steht. Anmeldungen sind per E-Mail zu richten an anmeldung@kokolor.de. Für weitere Informationen ist die Künstlerin über franziska-wolff@t-online.de zu kontaktieren. Im Workshop gelten die üblichen Hygieneregeln.