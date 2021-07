Von Oliver Hochkeppel, München

Riesig ist die Spannung, was die Hauptbühne des "Kultursommers in der Stadt" im Olympiastadion in diesem Jahr bringen wird. Noch basteln die Münchner Veranstalter an einem Programm von 23. Juli bis 22. August. Ein richtiger Kracher ist bereits durchgesickert: Am 17. August kommt Campino. Zwar nicht mit seinen stadionfüllenden Toten Hosen, aber der Sänger präsentiert sein Buch "Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde" in einer Mischung aus Lesung, Gespräch und Konzert.

Mit dem Techno-Biergarten "Resl Kollektivgarten" auf der Theresienwiese ist der "Kultursommer in der Stadt" bereits vor zwei Wochen gestartet. Mit dem 930 000 Euro teuren Programm will die Landeshauptstadt unter Federführung des Kulturreferats wie schon im vergangenen Jahr den hiesigen Veranstaltern, Musikern und Künstlern Ausweichmöglichkeiten für die nach wie vor geschlossenen Spielstätten bieten. Jetzt legt das Stadtmuseum nach. Der "1. Sommer im Hof" startet am Freitag, 9. Juli, für die Allerkleinsten schon am Nachmittag mit dem Kuckuck-Festival, für die Erwachsenen mit einem langen Konzertwochenende.

Das beginnt am Freitag klassisch. Sopranistin Nicole Tschaikin, Mezzosopranistin Simone Werner und Bariton Andreas Agler präsentieren ein Lieder-Programm mit Arien und Duetten von Monteverdi und Mozart bis zu Offenbach und Verdi und der einen oder anderen bekannten Musical-Nummer. Freunde von karibisch gefärbter Popmusik kommen am Samstag auf ihre Kosten. Der aus Aruba stammende Songwriter Wally Warning kommt im Duett mit seiner Tochter Ami, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme selbst schon eine beachtliche Karriere (zuletzt mit einem deutschsprachigen Album) gemacht hat.

Der Sonntag steht im Zeichen des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Ein Gesprächskonzert mit der Sängerin Franziska Weber und dem Pianisten Clemente Prudencio vom Ben-Haim-Forschungszentrums der Musikhochschule erinnert - stellvertretend für so viele Schicksale jüdischer Musiker und Künstler - an den 1897 in München geborenen Dirigenten und Komponisten Paul Frankenburger, der 1933 nach Palästina emigrierte und dort als Paul Ben-Haim Begründer der nationalen Musikkultur Israels wurde. Anschließend katapultiert der renommierte Xylophonist Alex Jacobowitz an der Marimba mit einer Mischung aus klassischem Konzert und New Yorker Streetshow das Publikum ins Hier und Jetzt.

Ende Juli, Ende August und Anfang September (dann in Kooperation mit dem Fraunhofer) werden weitere Konzerte im Stadtmuseum stattfinden. Man darf gespannt sein, mit wem.