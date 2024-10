Noch nie hatte diese Frage so viel Sprengkraft wie in Zeiten der Wiesn. Warum das so ist.

Eine Kolumne von Susanne Hermanski

Üblicherweise wollen alle in München immer nur wissen, wer der nächste Wirtschaftsreferent wird. Nach dem Kulturreferenten-Job, um den aktuell aber heftig gestritten wird, kräht dagegen kaum ein Hendl. Schließlich ist der Wirtschaftsreferent für die Wiesn zuständig, nicht aber der oder die Chefin des Kulturreferats. Allein der städtische Quasi-Wirtschaftsminister ist qua Amt auch „Wiesn-Bürgermeister“, und damit der wichtigste Mann in jenen Wochen, in denen die Welt mit großen Augen auf München starrt: „Wow, the city of Beerfest!“ – „The capital of culture“, sagt ja keiner. Leider.