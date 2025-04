Marek Wiechers ist der neue Leiter des Münchner Kulturreferats . Der frühere Stellvertreter seines Vorgängers Anton Biebl wird die Position interimistisch bekleiden. Der Stadtrat hat ihn an diesem Mittwoch mit 57 Stimmen von 77 möglichen gewählt. Nach der nächsten Kommunalwahl, die in München für den März 2026 terminiert ist, soll auch über die Besetzung des Amtes neu befunden werden.

Dieser Entscheidung ist in München ein langer, von Klagen am Verwaltungsgerichtshof begleiteter Streit vorausgegangen. Die Grünen hatten als Teil der regierenden Rathauskoalition das Vorschlagsrecht für den Posten. Deren Wunschkandidat, der Stadtrat Florian Roth, war zunächst mit nur einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Weil ihm, sowie einigen anderen Bewerbern, bestimmte formaljuristische Qualifikationen für den Referentenposten fehlten, hatte die Stadt eine Sonderregelung gefunden, die deren Bewerbungen doch möglich machte.

Dagegen hatte einer der Bewerber, der den gesamten Anforderungskatalog erfüllte, erfolgreich einen Eilantrag am Verwaltungsgerichtshof gestellt. Roth hatte daraufhin seine Kandidatur zurückgezogen. Der Stadtrat entschied sich in der Folge mehrheitlich, die Situation zu nutzen, um die Besetzung des Postens mit den Kommunalwahlen zu synchronisieren. Ein Verfahren, das man in München schrittweise auch für alle weiteren Referentenposten plant.

Am Tag vor der Abstimmung, die es Marek Wiechers nun möglich machen sollte, das Amt bis 30. September 2026 zu führen, gab es einen neuerlichen Eilantrag am Verwaltungsgerichtshof. Demzufolge wollte ein neuer Bewerber das Vorhaben der Stadt stoppen, um selbst ins Verfahren einbezogen zu werden. Die Person entschloss sich bis zum Vormittag der Stadtratsversammlung dann aber, diesen Antrag zurückzuziehen. Damit war die Bahn zu Wiechers Wahl wieder frei.

Der 49-jährige Marek Wiechers war seit dem ersten Tag von Biebls Amtszeit dessen Stellvertreter im Kulturreferat. Er ist Jurist und Verwaltungswissenschaftler. Bevor er 2007 nach München wechselte, arbeitete er unter anderem in der Verwaltung des Deutschen Bundestages und im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. In München war er vor seinem Wechsel ins Kulturreferat, bis Juli 2019, Büroleiter von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).