Von Susanne Hermanski

Kann ein Gebäude wie eine Droge sein? Fragt man jene, die in den frühen Neunzigerjahren hier auf illegalen Raves tanzten, den Komponisten Mathis Nitschke, der hier seine Oper uraufführte oder die Brüder Amberger, dann kann man nur zu einem Schluss kommen: Ja! Sie alle sind diesem Haus in Leidenschaft verfallen, einer beinah selbst verfallenen Halle. Wer sie betritt, muss den Kopf in den Nacken legen, um die Decke zu sehen. 25 Meter hoch liegt sie. Darunter Metallstreben und gewaltige einstige Kohlebehälter, Graffiti in unzähligen Schichten, nur die drei gewaltigen Heizöfen selbst sind schon weg, die einen Quadranten ausfüllten. Asbestdrama, von ihrer Techno-Wucht war nichts zu retten.