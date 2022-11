Opernsängerin Golda Schultz erhält den Sonderpreis des Kulturpreises Bayern. "Ein fantastisches Feuerwerk aus Tönen erfüllt die Bühne, wenn Golda Schultz singt: Sie ist eine begnadete Sopranistin, die mit außergewöhnlicher Energie, großer Vielseitigkeit und einer fantastischen Stimme die großen Bühnen der Welt erobert", sagte Kunstminister Markus Blume zur Entscheidung. Der mit insgesamt 96 000 Euro dotierte Kulturpreis Bayern wird von der Bayernwerk AG in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Sparte Kunst sind der Countertenor Valer Sabadus, die Band Sportfreunde Stiller, der Fotograf Olaf Unverzart, die Künstlerin und Lyrikerin Augusta Laar sowie die Schauspielerin Lucy Wilke. Die Preisverleihung findet am 10. November, 19 Uhr, in den Münchner Eisbachstudios statt. Die Veranstaltung wird als Live-Stream unter www.bayernwerk-live.de/kulturpreis-bayern/ übertragen.