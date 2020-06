Fünf Jahre lang leitete Jürgen Enninger in München das Kompetenzteam für Kultur- und Kreativwirtschaft, jetzt freut er sich "außerordentlich" auf eine neue Herausforderung, in der er "mehr gestalterisch wirken" könne: Am 1. Oktober löst der 51-Jährige Thomas Weitzel als Augsburger Kulturreferent ab (und übernimmt den Posten des Sportreferenten dazu): "Sich in der drittgrößten Stadt Bayerns für Kultur und Sport einsetzen zu dürfen, ist eine große Ehre", sagt er. Das Münchner Kulturreferat bezeichnet Enningers Wechsel als "herben Verlust". Seine Nachfolge im referatsübergreifenden Kompetenzteam wird offen ausgeschrieben.