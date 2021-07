In einem weiteren offenen Brief beklagen sie "einen Mangel an Respekt" der Politik vor den Kulturschaffenden.

Münchens Kulturveranstalter und Clubbetreiber zeigen sich "schockiert über die andauernde mangelnde Kommunikation von Politik und Verwaltung" mit ihnen. Nachdem ihr offener Brief an die Staatsregierung vom 6. Juni unbeantwortet blieb, legen sie einen weiteren nach. Vor dem Eindruck von "14 500 Besuchern in der Allianz Arena" bei mangelnden Hygienekonzepten und 3000 zum Public Viewing zugelassenen Biergartenbesuchern, beklagen sie "einen Mangel an Respekt" vor den Kulturschaffenden. Denn zu ihren Open-Air-Veranstaltungen etwa dürfen weiterhin maximal 1500 Personen kommen. Wirtschaftlich sei dies extrem benachteiligend.