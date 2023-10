Dorte Lena Eilers hat die neue Professur für Kulturjournalismus in München inne. Angesiedelt ist diese an der Hochschule für Musik und Theater, die mit der Theaterakademie August Everding kooperiert. In deren Räumen sitzt Eilers hier.

Von Susanne Hermanski

Wer heute in den Kulturjournalismus strebt, der ist noch lange kein Kriegsberichterstatter. Trotzdem traut er sich was. Der gesamte Betrieb ist seit Jahren massiv im Umbruch, und das nicht nur, weil die Kritik aus der Mode (auf wessen Urteil vertraut der Mensch schon noch?) gekommen ist. Der Bayerische Rundfunk und die ARD in toto wollen viele spezialisierte Kultursendungen einstellen. So manches Kultur- und Stadtmagazin ist längst pleite. Tageszeitungen reduzieren ihre klassische Kulturberichterstattung und lagern Stellen um auf neue Bereiche, die das Überleben in der digitalisierten Medienwelt wahrscheinlicher garantieren sollen.