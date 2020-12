Zwiegezwitscher

Vogelgesang ist alles andere als lieblich, es ist aggressives Rivalitätsgebahren. Aber freilich war dieses Zwiegezwitscher des Gefiederten mit dem Fiedler der Band Django 3000 beim Open-Air-Auftritt reizend. Die Vögel waren nun nicht mehr die einzigen, die nach sechswöchigem Präsenz-Kulturverbot da draußen tirilierten. Auch die Musiker durften wieder, zumindest jene, die Konzerte als politische Versammlungen anmeldeten, um endlich spielen zu können, und sei es für ein paar Minuten. So wie als Allererste in Bayern am 7. Mai die Chiemgauer Bavaro-Balkan-Band auf dem Alpensegelflugplatz in Unterwössen: "La musica segue viva", sangen sie, "die Musik lebt noch." Und wir, das Publikum, genossen es wie den ersten Kuss nach langer Entbehrung, selbst hinter Flatterband, vereinzelt, mit Maske und zum "Versammlungsteilnehmer" abgestempelt. Immerhin, mit dem Besuch eines Rock-Konzertes stand man wieder für etwas, auch wenn man sitzen musste. Michael Zirnstein

Glücksgesichter

Das Konzert war toll, aber das Foto war magisch. Am Tag nach dem Gig im Kellerclub Milla postete die Band Heinz aus Wien einen Schnappschuss auf Facebook, den einer der Musiker von der Bühne aus gemacht hatte. In den Gesichtern der Fans war all das zu lesen, was inzwischen Seltenheitswert hat: Spaß im Übermaß, Glück, Ekstase, Freundschaft im kollektiven Rausch. Arme, die nach oben schießen, Körper dicht an dicht, lachende Münder zum Bier in Flaschen. Rückblickend betrachtet ist das Foto ein Zerrbild, der Anachronismus eines Jahres, das geprägt war von leeren Clubs und Publikum auf Abstand. An diesem 24. Januar aber zeigten die Rock-Herrschaften aus Österreich noch einmal, wie belebend Konzerte sein können und welche sinnstiftende Wirkung - Fotobeweis! - sie haben. Es war das München-Gastspiel zum 25-jährigen Bestehen der Band, deshalb setzte sich für einen Song Flo Weber von den Sportfreunden Stiller an die Drums. Ach, spontane Begegnung! Auf dem Foto wird die Euphorie greifbar. Es war (Stand Dezember) der letzte Beitrag der Band auf Facebook. Bernhard Blöchl

Selig staunend

Den ersten Lockdown nahmen wir noch mit einer gewissen Lässigkeit hin. Verschieben sich die Ausstellungen halt ein bisschen. Im Sommer holten wir tief Luft, so dass im September in Museen und Galerien die Post abging, und wir dachten: Alles wird gut. Dann kam der Herbst, und der zweite Lockdown drohte. Und es war klar: Kälte und Dunkelheit würden uns die nächsten Monate begleiten. Die Lichtinstallation im Kunstareal kam zur rechten Zeit. Licht ins Dunkel bringen ist nicht nur in Pandemiezeiten schön. Auch deshalb zog es mich wie viele andere Menschen am Nikolausabend zu den Pinakotheken, wo Lichtbälle wie Globen herumlagen, und wo an der Fassade des Ägyptischem Museums kaleidoskopartige Projektionen einen nicht enden wollenden Bilderbogen schufen. Es war Kinderaugenglückseligkeit pur. Evelyn Vogel

Haarig

Anfang März kauerten drei Schauspieler in Hamster-Plüsch-Kostümen in der Schauburg-Produktion "Alarm im Streichelzoo" in der Streu eines riesigen Käfigs. Die Zuschauer konnten verfolgen, wie ein Tierpfleger seltsame Spielchen mit den fiependen Fellbergen treibt, sie einen nach dem anderen für Versuche an ein Labor ausliefert. Oder doch nicht? Denn über das Schicksal von Bubbles, Hank und Hermi entschieden in diesem partizipativen Mitmach-Spiel die Zuschauer, sie konnten die Hamster streicheln, entführen, verstecken - oder verraten. Eines der schönsten Erlebnisse: Wie Kinder dem letzten Hamster heimlich die Gittertür öffnen, ihn hinauslassen und zwischen sich verstecken. Kurz nach der Uraufführung mussten alle weiteren Vorstellungen des berührenden Stücks (Regie: Ariel Doron) abgesagt werden. Ein Wiedersehen ist geplant - in München und beim Festival des Theaters für junges Publikum "Augenblick mal! 2021" in Berlin. Barbara Hordych

Lust auf lustig

Es war Anfang Juli ein früher Termine des "Flying Circus" im Innenhof des Deutschen Museums als sich Kabarett und Comedy nach dem ersten Lockdown wieder ins Freie trauten. Michael Mittermeier stand nach mehr als drei Monaten wieder vor Publikum. Was selbst so einem Profi mit Tausenden von Auftritten nicht so leicht von der Hand ging. Ein bisschen wirkte er wie ein Pianist, der einen Liszt-Fingerbrecher spielen soll, nachdem man ihm monatelang das Üben verboten hat. Was Mittermeiers Comedy aber eine ernsthaftere, menschlichere Note verlieh. Und woraus sich ein ganz eigener, befreiender Humor ergab. Vermutlich wird sich ähnlich Berührendes wiederholen, wenn irgendwann im Frühjahr auch die Kleinkunst aufwacht. Und man darf sich darauf freuen, dass es endlich wieder lustig wird. Oliver Hochkeppel

Seevermögen

Ein Sturm tobt über den Starnberger See, kein Schiff fährt mehr, Spaziergänger tragen zerzaustes Haar. Um 19 Uhr flaut es ab, im Strandbad wird eine Leinwand ausgerollt, die ersten Gäste treffen ein. Lang wussten die Organisatoren des Fünf-Seen-Filmfestivals nicht, ob die diesjährige Ausgabe stattfinden kann, an diesem Augustabend aber scheint nun alles perfekt: Viele Menschen sind gekommen, mit Sekt stehen sie am Ufer, Ehrengast Klaus Doldinger spielt ein Saxofon-Solo. Der Österreicher Peter Payer, Regisseur des Eröffnungsfilms, ist auch da. Der Film heißt "Glück gehabt", passender geht's nicht. Es wird dunkel über dem See, der Film beginnt - und die Mückenschwärme ziehen los. Am nächsten Morgen zählt man 17 Stiche und ist trotzdem froh, dabei gewesen zu sein. Josef Grübl

Luft holen

An einem Montagmorgen, so beginnt ein Gedicht von Nadja Küchenmeister, "schauen wir über die dächer, in denen sich die sonne fängt / luft in einem fächer, wir atmen luft, die einsteigt in die lunge / als wäre diese lunge ein angekipptes fenster, da hockt er dann / der sauerstoff, in der speisekammer, der verbrecher, und wird/ schwächer". Diese Zeilen sind vor der Pandemie entstanden, doch sie passen bestens an diesem Juli-Tag, an dem Küchenmeister im Lyrik Kabinett sitzt und vorliest - je zehn Minuten lang exklusiv für nur einen Zuhörer, eine Zuhörerin; ein besonderes Format für einen besonderen Sommer. Die Lyrikerin liest, plaudert, ein kurzer, federleichter und doch tief gehender Dialog entspinnt sich. Solch eine unerwartete Begegnung - in diesem Jahr war sie selten und kostbar wie nie zuvor. Und der Augenblick, so flüchtig, behält in der Erinnerung noch lange seinen großen Zauber. Antje Weber

Berühre mich

"I'm not afraid", sagte Yana Zelensky mit rollend-russischem "r" und schüttelte ihrer Interviewerin die Hand. Es war ein schönes Gespräch über den "Schwanensee", den sie am Bayerischen Staatsballett einstudierte. Zwei Stunden später wurde verkündet, dass die Aufführung nicht stattfinden werde. Es war der Tag, an dem die Kultur das erste Mal in einen Total-Lockdown ging, der Tag eines letzten Händeschüttelns. Berührung von Fremden gab es danach nur noch virtuell. Am eindrücklichsten vom Theater Augsburg. Das schickte eine VR-Brille. Darauf aufgespielt das Ballett "Shifting Perspective". Die Tänzer kamen einem nahe durch die Brille. Sehr nahe, sie beugten sich zum Zuschauer, fast wie zu einem Kuss. Wie frivol fühlte sich das an in dieser Distanz-Zeit, wie abenteuerlich! Dass so eine simple und zum Teil pixelige digitale Annäherung so magisch werden könnte, hatte sich zu Zeiten letzter Handschläge keiner denken können. Rita Argauer

Befreiter Würger

Wer ist nicht alles eingesperrt in diesen Tagen. Vielleicht hat mich die Szene deshalb so berührt. Sie spielte sich auf der Baustelle der fast fertig renovierten Glyptothek am Königsplatz ab. Ludwigs Stolz. Als wär' das nicht Glück genug - eine beinah vollendete Sanierung! Und das in diesem Freistaat, welcher dergleichen sonst so lange aufschiebt, dass es zum Heulen ist! Oder zum Eimeraufstellen, wie in der Neuen Pinakothek, die vor zwei Jahren schloss und deren Gemälde alle ausgeräumt werden mussten, weil der Regen haltlos durchs Dach geschossen kam. In der Glyptothek konnten die Kunstwerke bleiben. Alle Skulpturen wurden für die Arbeiten lediglich in Kisten eingehaust. Nach und nach wurden sie nun befreit. Just als ich die Baustelle betreten durfte, der 2000 Jahre alte Knabe mit Gans - auch der "Gänsewürger" genannt. Deckel auf, und da war es wieder: sein freches, sehnsuchtsvoll erwartetes, herrliches Grinsen. Ach. Susanne Hermanski

Kling, Glöckchen

"Private Screenings" überschrieb Mark Rappaport einen Filmessay, der von Testscreenings und anderen exklusiven Filmvorführungen handelt. Quasi als "private screening" war der Essay im Juli zu sehen: unter vimeo.com/Filmmuseummuenchen, wo das Filmmuseum seit dem ersten Lockdown restaurierte Stummfilme und Reihen aus dem aktuellen, wegen Corona nicht vor Ort vorführbaren Programm zeigt. Das ist nicht das Gleiche, werden Cineasten sagen. Aber wenn man trotz Corona das Werk von Rappaport und Werner Schroeter oder in Toni Attenbergers "Gefahren der Großstadt-Straße" den vor Menschen und Autos wimmelnden Marienplatz im Jahr 1924 sehen kann: Dann freut man sich über jeden magischen Filmmoment. Schön auch, dass zu jeder Vorführung die vertraute Glocke und der Filmvorhang gehören. Und dass gerade das Filmmuseum das mit modernen Mitteln ermöglicht: Wer hätte das gedacht? Jürgen Moises

Über den Dächern

Es begann mit einer Flöte. Die spielte eines Abends auf dem Balkon, und jeder, der gerade selbst auf seinem Balkon war oder nur ein Fenster geöffnet hatte, konnte die Flöte hören, guten Abend, gut' Nacht. Es war April, die Sonne ging unter und mit ihr die Freude. Nun wohnt in diesem wundersamen Haus an der Schwanthaler Höhe auch Andreas Bittl, begnadeter Musiker und Entertainer. Als der Bittl die Flöte hörte, stieg er aufs Dach und spielte Akkordeon. Bald gesellte sich eine im Lockdown gestrandete Opernsängerin zu ihm, er spielte, sie sang und immer mehr Menschen hörten zu, jeden Abend um sieben. Einige von ihnen antworteten musikalisch von ihren Balkonen, kamen schließlich selbst aufs Dach und hielten mit ihrer Musik den Lauf der Sonne an. Valda Wilson sang "Va, pensiero", und der Gedanke aus Verdis "Nabucco" flog weit ins Westend hinaus. Im Viertel läuteten die Glocken. Egbert Tholl

Gelassenheit

Allein sind wir nicht, viele andere wandern mit uns an dem sonnigen Septembersonntag entlang der Ammer zur Stoa 169 in der Nähe von Polling. Plötzlich taucht die Halle auf, etwas zurückgesetzt auf einer Wiese. Bunt, vielstimmig, heiter. Langsam schlendert man an Magdalena Jetelovás Knotensäule vorbei, schnuppert an Daniel Spoerris Geruchsmonument, entziffert Katharina Sieverdings Satz "Jede Erklärung ist eine Hypothese". Ein gutes Motto, um sich den Kunstwerken zu nähern. In der antiken Stoa lehrten die Stoiker, wie man durch Gelassenheit zur Weisheit gelangt, eine Grundstimmung, die sich in der Pollinger Halle mitteilt. Unter den 81 Säulen findet jeder seine Favoriten, hat Zeit und Raum, um sie entspannt ohne jeden Druck zu genießen. Und nebenbei darüber zu staunen, wie es Bernd Zimmer gelungen ist, Künstler aus aller Welt zu bewegen, sich an diesem zutiefst demokratischen Projekt zu beteiligen. Sabine Reithmaier

Wert der Worte

Im Werk 3 wurschtelt jeder so vor sich hin. Zumindest scheinbar. Auf der Bühne stehen mal Mikrofone, dann wieder ein seltsames Arsenal aus Plastikspielzeug, Tontechniker testen den Sound, zerren an Kabeln. Vereinzelte Stühle sind besetzt mit den wenigen Zuschauern, die live beim Schamrock-Festival im Oktober dabei sein können. Das dreitägige internationale Festival für Dichterinnen haben Augusta und Kalle Laar mit irrsinnigem Aufwand überwiegend ins Netz verlegt. Es schalten sich Lyrikerinnen aus Äthiopien, aus Eritrea zu, lesen ihre Texte. Ihre Stimmen kommen aus Lautsprechern, ihre Gesichter sind Projektionen auf der Wand oder im Netz. Und doch ist ihre Lyrik präsent, darf Raum einnehmen - und tut es. Dieses Gemisch aus Improvisation und Professionalität, aus Leidenschaft bis hin zur Verstiegenheit entfacht pure Sogkraft. Die Worte, sie behalten hier ihren Wert. Yvonne Poppek

Himmlischer Chor

Am 24. Januar 2020 ist es bitterkalt in Oberammergau, also ist es im Passionstheater bitterbitterkalt. Es ist die erste Volksprobe für die Passionsspiele, die 2020 stattfinden sollen. Dass das nicht passieren wird, weiß im Januar noch niemand. So wuseln etwa 400 bemützte Menschen auf der Bühne durcheinander, Babys, Kinder, Teenager, Bärtige, alte und ganz alte Menschen. Sie reden laut durcheinander, grüß dich, Servus, endlich geht's wieder los. Was man halt so redet, wenn man an einem beinahe 400 Jahre alten Theaterspektakel teilnimmt, das es nur alle zehn Jahre gibt. Spielleiter Christian Stückl rast wie von zehn Espressi aufgepeitscht herum und versucht, die Masse zu koordinieren. Geht nur mit viel Geduld. Dann stürmt der Judas-Darsteller auf die Bühne und ruft "Hosianna!", der Gesang aus der aufgekratzten Masse hebt an und fügt sich zu einem wunderschönen Jubelchor zusammen: "Heil dir, heil dir, oh Davids Sohn, der Retter Thron gebühret ihm." Christiane Lutz

Cool abserviert

Flashback: Da ist man wieder auf einer dieser Partys im Gang, würde gerne in die Küche zum Aschenbecher und zum Bier. Aber man hat sich da jemanden eingefangen, der nicht aufhört zu reden und einem immer unsympathischer wird. Klar wäre es unsensibel gewesen, aber man hätte einfach das sagen sollen, was Philip Bradatsch singt: "Mir wird das hier zu eng, wenn du weißt, was ich meine. Als wäre man Fan eines Kleinstadtvereins. Und am Ende ist es einfach nicht mein Problem, wie du dich fühlst...". Es ist die zweite Nummer des Rockdandys auf dem neuen Album "Jesus von Haidhausen" (Trikont). Alle Zweifel, ob das auf Deutsch funktioniert, räumt er mit lyrischem Flow, einer bedingungslos nach vorne gehenden Band und der lang vermissten Attitüde reizender Widerborstigkeit ab. "(Ich weiß wirklich überhaupt nicht) was du eigentlich noch von mir willst", heißt der Song, der einem den Drive mitgibt, die nächste Nervensäge stehen zu lassen. Danke. Christian Jooß-Bernau

Im Rhythmus-Reich

Man muss nicht mehr 20 sein oder ein großer Tänzer, um einen guten Rave oder eine heiße Club-Nacht zu lieben. Für jeden "Abmover" bedeutete dieses Jahr freilich die Höchststrafe. Umso großartiger, dass man ganz unverhofft doch einmal von der "verbotenen Frucht" kosten durfte. Und zwar beim "Look Into The Future"-Festival in Burghausen, im Kapellenhof des geradezu verwunschen malerischen Klosters Raitenhaslach. Den verwandelte der Schlagzeuger Cyril Atef, bekannt vor allem vom Duo Bumcello, mit dem Cello-Magier Vincent Segal ganz allein mit Drumkit, DJ-Set und sorgsam ausgewählten Samples aus aller Welt in ein Rhythmus-Treibhaus der Sonderklasse. Selbst Phlegmatiker kamen da in Wallung, und Grobmotoriker in Bewegung. Aber weil bei so einem Festival niemand damit gerechnet hatte und das junge Club-Publikum fehlte, blieb reichlich Platz und viel frische Luft. Also ganz Corona-konform. Oliver Hochkeppel