Mit 5,3 Millionen Euro aus dem Kulturfonds fördert der Freistaat 135 Kunst- und Kulturprojekte in ganz Bayern. Der Wissenschafts- und Haushaltsausschuss stimmte dem Vorschlag von Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Mittwoch zu, 45 Projekte mit jeweils mehr als 25 000 Euro (insgesamt 4,3 Millionen Euro) zu unterstützen. Hinzu kommt knapp eine Million Euro für mehr als 90 kulturelle Projekte, die bis zu 25 000 Euro bekommen.

Natürlich kommt das Geld allen Regierungsbezirken zugute, teils für neue Projekte, teils für Maßnahmen, die bereits einmal bezuschusst wurden. Der größte Batzen, mehr als 1, 4 Millionen Euro, fließt in die Oberpfalz. In Regensburg unterstützt der Freistaat beispielsweise den Neubau eines Zentraldepots für die Museen und die Archive der Diözese Regensburg. Schwandorf nutzt 49 000 Euro, um das Stadtmuseum barrierefrei umzubauen, während der Landkreis Amberg-Sulzbach mit 355 000 Euro die Sanierung des Kultur-Schlosses Theuern fortsetzt oder Burglengenfeld die ehemalige Fronveste saniert.

Platz zwei in der Höhe der Fördersummen nimmt Oberfranken mit 1, 1 Millionen Euro ein. Die Richard-Wagner-Stiftung braucht die Mittel für die Sonderausstellung "Rosalie: Künstlerin des Mythos; Künstlerin des Lichts" im Wagner-Museum (142 000 Euro) sowie die Fortentwicklung ihres Nationalarchivs (49 500 Euro). Coburg steckt seinen Zuschuss (450 000 Euro) in den Bau eines Zentraldepots am Gerätemuseum des Coburger Landes. Und für den Neustart der Barockfestspiele Bayreuth gibt es 390 000 Euro.

Mittelfranken erhält 315 000 Euro; Erlangen finanziert davon die Sonderausstellung "Frauenbilder. Feminismus in Comic, Zeichnung und Illustration". In Unterfranken (299 000 Euro) entwickelt Würzburg ein multimediales Theaterschauspiel über Leben und Werk des Residenz-Baumeisters Balthasar Neumann, (60 000 Euro), während Aschaffenburg seine Mittel in ein Brentano-Festival steckt (34 000 Euro).

Schwaben erhält 945 000 Euro, knapp 59 000 Euro davon steckt Augsburg in die Eigenproduktionen des Brechtfestivals. In Oberbayern (642 400 Euro) werden eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Orff-Jahr unterstützt, aber auch das Bayerische Kinderchortreffen in Altötting. Schlusslicht, was die Höhe der Fördersumme betrifft, ist Niederbayern mit 273 300 Euro. Davon fließen 35 000 Euro in die Digitalisierung des Kunze-Archivs der Reiner und Elisabeth-Kunze Stiftung in Obernzell.

Aktuell ist freilich ungewiss, wann die bezuschussten Musik- und Theaterfestivals oder die Literaturveranstaltungen ihr Publikum erreichen können. Doch die Förderzusage des Freistaats gegenüber den Kunst- und Kulturschaffenden stehe, betonte Sibler. Die Kulturfonds-Mittel stünden auch über das Haushaltsjahr 2020 hinaus zur Verfügung.