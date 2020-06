Die "Münchner Buchmacher" eröffnen an diesem Dienstagabend ein Geschäft im Münchner Rathaus, das bis Ende Januar 2021 bestehen bleibt. Danach will die Stadt die Fläche im Jahreswechsel anderen Kulturschaffenden zur Verfügung stellen. Zunächst sollen in dem Ladenlokal in der Dienerstraße nun Kinder- und Jugendbücher, Belletristik, Lyrik, Kunst- und Sachbücher der Kleinverlage Austernbank, Franz Schiermeier, Hirschkäfer, Morisken, Schillo, Susanna Rieder sowie der Edition Tingeltangel verkauft werden. Auch Münchentitel anderer unabhängiger Verlage und Tonträger Münchner Indie-Labels wie Electunes, Gutfeeling, Südpol und Trikont soll es dort geben. Ausstellungen sind zusätzlich geplant.