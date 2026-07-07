Vieles ist für den jüngsten und neuesten Oberbürgermeister Münchens ja noch das berühmte erste Mal. Wie der traditionelle Kulturempfang, auf dessen Einladung erstmals der Name Dominik Krause steht. Alle, also ein paar Hundert, sind wieder gekommen, diesmal in den Innenhof des Gasteigs HP8, von Kabarettisten wie Simon Pearce, André Hartmann und Christl Sittenauer über Musiker wie Chris Gall, Franz Himpsl und Evi Keglmaier bis zu Intendanten wie Thomas Linsmayer vom Deutschen Theater, Christian Stückl vom Volkstheater oder sein Bruder Michael von der Unterfahrt. Der Ort ist keine zufällige Wahl: „Der Kulturempfang ist das Sahnehäubchen auf unseren Jubiläumsveranstaltungen“, wird Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke später sagen. Das Motto zu den 40 Jahren Gasteig hat der Kulturempfang auch gleich übernommen: „Feiert Kultur!“