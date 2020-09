Von Michael Zirnstein

Man hätte die Wiesn von 1938 an erst mal zusperren sollen, als sie die Nazis als "Großdeutsches Volksfest" vereinnahmten. Dieses dunkelbraune Kapitel der Münchner Lieblingsgaudi verschweigt der zur 200. Wiesn im Volk-Verlag erschienene Comic-Band "Oktoberfest" nicht, und verrät, warum die Hitlerjugend zwar auf dem Gelände pöbeln, aber kein Bierzelt betreten durfte. Bemerkenswertes haben die Herausgeber Frank Cmuchal und Jan Reiser und weitere Zeichner aus dem Umfeld des Münchner Strichkunst-Vereins Comicaze zusammengetragen. Oft faktentreu, manchmal böse wie der Weg des Attentäters zum Tatort. Oder albern, wie die Anekdote, wie der junge Albert Einstein bei der Elektrifizierung des Schottenhamel-Zelts zu seiner haarsträubenden Frisur kam. Vom Pferderennen zu Ehren der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig bis zu den ausgemalten Alpträumen Christian Udes vor dem Anzapfen und seinen nächtlichen Schlagübungen ("Tok tok tok tok tok"). Oder Thomas Wolfe, der in einem Brief schwärmt: "Sie essen und trinken sich in einen bestialischen Zustand tierischen Stumpfsinns hinein. Wunderbar!"