Der mit 10 000 Euro dotierte Kulturelle Ehrenpreis der Landeshauptstadt geht in diesem Jahr an die Geigerin und Pianistin Julia Fischer. Die gebürtige Münchnerin, die in Gauting lebt, sei "eine international prominente, aber zugleich ihrer Heimat sehr verbundene Musikerin, die allen gegenwärtigen Veränderungen und Entwicklungen bewusst, kritisch und offen begegnet", heißt es in der Jury-Begründung des Stadtrats. Letzteres hatte die 39-Jährige erst jüngst wieder eindrucksvoll bewiesen, als sich Klimaprotestierende bei ihrem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie am Dirigentenpult festklebten, und Fischer ruhig und sehr klar reagierte: "Genau wie es nur ein Geigenkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten. Es wird keine Elbphilharmonie mehr geben, um Beethoven zu genießen, wenn Hamburg unter Wasser steht. Die Krise eskaliert jetzt gerade, vor unseren Augen!"