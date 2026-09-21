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Junge Kulturschaffende„Gerade jetzt wäre es ja die feigste Art, nicht weiterzumachen“

Lesezeit: 4 Min.

Was bewegt junge Menschen, sich sich für einen Beruf als Künstler zu entscheiden? „Ich dachte, ich versuche erst den kreativen Weg und dann den sicheren“, sagt Antonina Gruse, Schauspielstudentin.
Was bewegt junge Menschen, sich sich für einen Beruf als Künstler zu entscheiden? „Ich dachte, ich versuche erst den kreativen Weg und dann den sicheren“, sagt Antonina Gruse, Schauspielstudentin.
Foto: Sophia Küstenmacher

Sie wissen, dass eine Karriere in der Kultur schwierig werden kann. Trotzdem studieren sie Schauspiel, Dramaturgie und freie Kunst. Was treibt junge Kreative an, wenn Leidenschaft auf Existenzängste trifft?

Von Merle Sophie Rickers

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Wie wäre es mit einem Beruf mit mehr Sicherheit? Wer sich als junger Mensch nach der Schule für einen Berufsweg in der Kulturbranche entscheidet, wird diesen Satz vielleicht das ein oder andere Mal zu hören bekommen. Gibt es denn da überhaupt Zukunftschancen? Hört man sich in Münchner Nachwuchskreisen um, an den renommierten Akademien und Hochschulen dieser Stadt, dann lautet die Antwort: Ja. Und: Wir finden einen Weg.

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