Vor ihr sitzen Mörderinnen oder Enkeltrick-Betrügerinnen: Die ehemalige Mittelschullehrerin Alexandra Prechtel bietet in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim Deutschunterricht, Mal-Zeit und Lesungen an. Über einen Job hinter Mauern.

Von Barbara Hordych

Zwischen Alexandra Prechtels spontanem Ausruf „In den Knast gehe ich nicht!“ und ihrer Aussage „Ich habe das Gefühl, an diesem Ort dort angekommen zu sein, wo ich richtig bin“ liegen sieben Jahre. Und, wenn man so will, eine ganze Welt. Denn der Weg zu diesem Ort ist mehrfach gesichert. Er führt vom Eingangsbereich der Frauenabteilung in der Justizvollzugsanstalt München, wo man seinen Personalausweis an der Torwache abgeben und Handtasche nebst Handy in einem Schließfach verstauen muss, durch eine Schleuse.