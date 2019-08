1. August 2019, 18:27 Uhr Kultur und Sport Joggen, Fußball, Turmspringen

Der Olympiapark bietet Angebote für jedes Wetter - vieles ist sogar kostenlos

Wo heutzutage Boote über den Olympiasee dümpeln und Jogger die 60 Höhenmeter des Bergs erklimmen, gab es lange nicht viel mehr als eine große Wiese: Das Oberwiesenfeld. Aus ihr wurde Münchens erster Passagierflugplatz und 1972 dann die Heimat des Olympischen Feuers. Wie aber kam München eigentlich zu seinen Olympischen Spielen? Und was hat es mit dem Zeltdach auf sich?

Wer sich das schon immer gefragt hat oder wer einfach gerne mal sehen möchte, wie es im Stadion aussieht, der kann das auf verschiedenen Touren herausfinden. Guides führen durch und über das Olympiastadion, zeigen die früheren Kabinen der Münchner Fußballklubs und historische Modelle des Zeltdachs. Aber auch ohne Führung kann man das Stadion im eigenen Tempo besichtigen. Einen Überblick über die verschiedenen Touren gibt es auf der Webseite des Olympiaparks.

Nicht so historisch, dafür umso aktiver, geht es sonst im Olympiapark zu. Hier kann man bei jedem Wetter Sport treiben und damit gewissermaßen den olympischen Geist weitertragen. Im Winter und bei schlechtem Wetter findet das dann eher drinnen statt. So können Gruppen beispielsweise ihre eigenen Fußballturniere in der SoccArena veranstalten. Oder die früheren olympischen Anlagen nutzen, um ihre Ambitionen als Turmspringer oder Eisläufer auszuleben.

Auch draußen gibt es viel zu tun. Auf einer Halbinsel am Willi-Gebhardt-Ufer gegenüber des Olympiaturms kann man sich zum Beispiel nicht nur ein Boot für die Fahrt über den See ausleihen, sondern sich außerdem auf einer Sommerstockbahn versuchen und kostenlos bei einem Zirkeltraining verausgaben. Das geht an der sogenannten "AOK-Bewegungsinsel". Hier gibt es neben Geräten zum Balancieren und für Klimmzüge auch eine Slackline. Mehr Informationen findet man auf der Internetseite olympiapark.de unter "Sport & Freizeit".

Wo früher die Turner ihre Saltos machten, ist heute in der Olympiahalle bei entsprechend großen Konzert- oder Showveranstaltungen genügend Platz für bis zu 15 500 Fans. Noch mehr Zuschauer passen in das Olympiastadion nebenan. Bei den großen Open-Air-Konzerten haben hier fast 70 000 Personen Platz. Aber auch außerhalb von Stadion und Halle gibt es viele Unterhaltungsmöglichkeiten: Von Mitte April bis Mitte September zeigt das Open-Air-Kino am Olympiasee Blockbuster oder Familienfilme. Auf der eigenen Picknickdecke oder den bereitgestellten Liegestühlen kann man es sich so bei einen Filmabend im Freien gemütlich machen.

Nicht nur im Sommer, sondern so gut wie jeden Freitag und Samstag im Jahr können Sammler kleine Schätze finden, wo sonst nur Autos stehen. Auf der sogenannten Parkharfe hinter dem Olympiastadion öffnet zwischen 7 und 16 Uhr regelmäßig der Flohmarkt im Olympiapark mit etwa 450 Händlern. Verkaufen und Kaufen darf hier jeder, ohne Anmeldung.

Über all dem thront weit oben der Olympiaturm, der mit einer Plattform auf 190 Metern den besten Ausblick auf München und das Umland bietet - und auf den Park sowieso. Hoch und runter kommt man mit einem Aufzug. Vielleicht schafft man das sogar noch nach einem Konzert, die letzte Auffahrt ist um 23.30 Uhr.