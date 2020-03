Königstochter zu sein ist kein einfacher Job. Wohlbehütet im Schloss langweilt sich die Prinzessin und flüchtet zum Spielen gerne in den Wald. Als dort ihr goldener Ball abhanden kommt, ergibt sich folglich ein Strudel von Problemen. Eine Geschichte über ein großes Dilemma und über wunderbare Verwandlungen. Gekonnt inszeniert wird das Märchen "Der Froschkönig" durch die Grimm Sisters am Samstag, 7. März um 15 Uhr in der Pasinger Fabrik an der August-Exter-Straße 1. Karten sind unter der Rufnummer 888 88 06 erhältlich.