Was im vergangenen Jahr noch ein Novum war, etabliert sich nun - und ist in diesen Corona-Zeiten vermutlich wichtiger denn je, um durchzuhalten: städtische Fördermittel für junge, innovative Galerien und Off-Spaces. So erhalten in diesem Jahr die Galerien Britta Rettberg, Sperling und Nir Altman sowie die Off-Spaces Das Klohäuschen, Fructa Space und T156 jeweils 7500 Euro für ihr Engagement im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Gewürdigt wird deren Arbeit, "weil sie sich besonders für Münchner Kunstschaffende einsetzen und mit ihrem Programm zur Stärkung des Kunststandorts München beitragen", wie es in der Begründung der Jury heißt.

Erst 2017 hat die Galeristin Britta Rettberg ihre Räume in einem Altbau in der Gabelsbergerstraße im Kunstareal eröffnet und zeigt vor allem Malerei und Installation. Johannes Sperling begann 2014 in einer ehemaligen Apotheke am Haidhauser Regerplatz, zeigt Medienkunst, Installation und Malerei und ist einer der Mitbegründer des herbstlichen Ausstellungsformats "Various Others", das am Wochenende vom 9. bis zum 13. September seine dritte Auflage starten wird. Er erhält die Galerieförderung ebenso zum zweiten Mal wie Nir Altman für sein avantgardistisches Programm. Altman ist seit fünf Jahren in München ansässig und hat ausgerechnet in diesem schwierigen Corona-Frühjahr seine Räume von einem Hinterhof nahe dem Sendlinger Tor nach Obergiesing verlegt.

Eine Institution unter den nicht institutionalisierten Kunsträumen ist mittlerweile das Klohäuschen, das Anja Uhlig 2009 in einem ehemaligen Herrenpissoir beim Sendlinger Großmarkt eingerichtet hat und mit immer wieder überraschenden Kunstformen bespielt. Das Fructa Space, 2018 von Malte Wandel und Quirin Brunnmeier gegründet, in der Leonrodstraße in Neuhausen versteht sich als proaktiver, auf Austausch ausgerichteter Kunstraum. Der jüngste Neuzugang in der Münchner Szene ist das Off-Space T156. Es hat Anfang des Jahres in der Theresienstraße 156 im Kunstareal eröffnet, versteht sich als "heterogenes Präsentations-, Diskussions- und Vermittlungsforum für zeitgenössische Kunst und Kultur" und hat nun auf Anhieb eine der begehrten Förderungen erhalten.