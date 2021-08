Kultur per Post

Im Lockdown hat Kathleen Alder ein Konzept entwickelt, um Künstler und Rezipienten trotzdem zusammenzubringen. In ihren Postkultur-Boxen verschickt sie Bücher, CDs und Kunstwerke

Von Rosanna Großmann, München

Wie unbeschwert war das Leben mit sieben Jahren - zu gut konnte man sich über die kleinsten Dinge freuen. Eines davon waren Wundertüten. Ob nun im Mini-Format, nur mit Stickern fürs Album, oder als große Sammlung halbsinnvoller Gimmicks. Oft musste man um so einen Schatz betteln. Nun, als Erwachsene, kann man sich eine luxuriöse Wundertüte für Kulturbegeisterte selbst nach Hause bestellen.

Die "Postkultur"-Boxen von Kathleen Alder bieten eine kuratierte Auswahl an Literatur, Musik, Kunstwerken und Videos. Immer im Quartal erscheint die kleinere Abobox, in der ersten Ausgabe gewidmet dem Thema "Corona" - doch es gibt auch limitierte Städteboxen und ein buntes Kästchen mit Spielen, Gedichten und Musik für Kinder. Damit sollen Kunstschaffende unterstützt werden: "Wir versuchen vor allem, die Leute aufzufangen, die sonst ein Live-Geschäft haben", berichtet Alder. Die Hamburgerin betreibt auch die PR-Agentur "WildKat". Ein Großteil der Postkultur-Einnahmen fließt in Künstlergagen, für die Produkte zahlen Alder und ihr kleines Team den Ladenpreis.

Geboren wurde diese Idee für die Kultur nach der eigentlichen Kultur, die Kultur der Postmoderne, natürlich mitten im Lockdown. Als im vergangenen Jahr gar nichts mehr ging, überlegte Kathleen Alder sich, wie sie die Szene kräftigen und den Menschen das Wichtigste nach Hause bringen könnte. Und zwar nicht nur als Stream, sondern ganz real und zum Anfassen. Die Boxen werden in der Berliner "Stiftung Mensch" gepackt und bestehen aus einem festen, puristisch designten Karton. Seidenpapier, Buchumschläge und CD-Hüllen bieten für Papierliebhaber eine angenehme haptische Erfahrung.

Die Münchner Box ist gerade erst herausgekommen. "Gerade die Städteboxen werden gerne für besondere Anlässe wie dem Geburtstag der Großeltern verschenkt", erzählt Kathleen Alder. Eine "Fanbase" von etwa 20 Leuten habe sich sogar bisher jede Box bestellt. Dazu zählen neben der ersten Abobox und der Kinderbox bereits Städteversionen für Köln, Berlin und mehrere andere Großstädte. Die erste Auflage der blau-gelb gefleckten Kulturkiste für Kinder ist sogar schon ganz weg. "Da haben wir jetzt nachgelegt". Nächste Woche erscheint bereits die zweite Abobox mit dem Thema "Politik und Kultur".

Detailansicht öffnen Der Inhalt eines München-Paktes der "Postkultur". (Foto: Postkultur)

Und was ist nun drin für München? Das fragt das ungeduldige Kind im Erwachsenen. Eine Mischung aus etablierten und neuen Künstlern und Kunststätten soll die "Kontraste der Stadt" zeigen und die verschiedenen Sparten abdecken. Zu dieser "kulturellen Grundversorgung" gehört der aktuelle Roman von Robert Seethaler, "Der letzte Satz", in dem sich der Komponist Gustav Mahler als Protagonist zurückerinnert an sein Leben. Erschienen ist das Buch im Münchner Hanser-Verlag.

Mit dabei sind auch ein Essay des SZ-Autors Harald Eggebrecht, eine neu veröffentlichte Aufnahme von Bruckners "Symphonie Nr. 6", eingespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sowie, in ein gegenüberliegendes Musikgenre greifend, eine CD der Münchner Singer/Songwriterin Melli Zech. Was die Box jedoch besonders macht, sind speziell dafür in Auftrag gegebene Kunstdrucke - und weitere Schmankerl, die gar nicht alle verraten werden müssen.

Auf der Postkultur-Website kann man natürlich trotzdem alles nachlesen. Die Bestellung einer solchen Wundertütenlieferung will finanziell wohlüberlegt sein: Die Abo- und die Kinderbox kosten jeweils 75 Euro, eine Städtebox ist für 150 Euro zu haben. Doch wer sich den Luxus leisten kann, wird sich wie ein kleines Kind freuen.